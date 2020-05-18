乐视网等三只个股即将退市 勿在退市整理期“博傻”

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十年河东，十年河西，对于A股市场，即使是曾经的“股王”，亦有可能一夜间变废纸。近一周，广大股民都在关注三家公司的退市。当中包括了多次登上网络热搜、曾经的创业板“一哥”乐视网。回溯乐视网的十年之路，从“登顶”到衰落，外界有不同的观点，总体来讲是创始人贾跃亭铺出的“盘子”太大，从而引发了乐视的危机。

按照新规，证券业预期，2020年创业板退市企业数量可能明显高于以往。面对昔日“股王”的退市，有部分投资者计划从中“博傻”获利。对此，专家提醒，随着退市股增加，壳资源价值的下降，投资者应避免炒作退市股。

一纸公告，让20多万股民陷入不眠。5月14日，深圳证券交易所发出重磅公告：深交所决定乐视网股票终止上市。6月5日起，乐视网股票交易进入退市整理期。

十年时间乐视从创业板“明星”到退市

资料显示，乐视成立于2004年，创始人是贾跃亭。回顾乐视网的兴衰历程，2010年8月12日，乐视网正式在创业板上市。随后，在贾跃亭的带领下走上所谓“生态化反”的扩张之路。2011年，乐视影业成立，2012年，乐视致新成立，2014年，乐视云、乐视体育、乐视移动、乐视汽车相继成立。2015年5月12日，乐视网股价达到179.03元的历史高点，市值突破1700亿元。也就在2015年，乐视宣布以生态模式进军手机行业。

据天眼查结果，乐视控股注册资本10亿元，贾跃亭持股92.07%。截至目前，贾跃亭仍持有乐视网总股本超过23%的股权，是乐视网的大股东。

对于乐视的衰落，资本市场和互联网行业都有各自观点与看法。在众多行业人士眼中，2016年8月，乐视手机供应链被曝出现资金问题，启动了乐视体系危机的多米诺骨牌效应。早年，贾跃亭一直奉行其“平台+内容+终端+应用”的生态策略，也就是外界常说的“乐视生态”。在2015年，乐视“生态化反”首次进入大众视野。这也是往后，乐视涉足多个领域包括影业、手机、彩电、智能汽车等。简单来说，各个生态业务，被糅合到一起产生化学反应，释放出巨大能量的意思。

从逻辑上，“平台+内容+终端+应用”、“生态化反”是行得通，落到实际操作上却不见得见效。首先，说起“生态”，自然联想到苹果、谷歌、三星等科技企业，值得留意是，他们在涉足的业务上有所选择，例如苹果公司只做盒子，不做彩电；谷歌做自动驾驶但自己不造车；三星在韩国、全球有众多不同的业务，其本身就是全球最大面板厂商之一。

其次，从目前来看，其生态理论缺乏可循环的闭环。如乐视电视成功打破传统彩电行业“闭环”，让互联网电视成为主流品类。但利用内容生态“帮补”低价硬件的赚钱“闭环”，却一直没有做好。

2015年1月20日，乐视首次公开超级汽车“SEE计划”的具体进展，宣布乐视智能汽车（中国）公司成立。在汽车业人士眼中，反而是压垮乐视这只骆驼的“稻草”。资深汽车人士表示，汽车行业本身是重资产行业，“没有巨大的研发资本投入根本没可能”。

艾媒咨询CEO张毅表示，“乐视的失败并非生态的失败。而是创始人贾跃亭过于贪心。”贾跃亭想做的事情太泛，并且在多个项目中过多地使用财务杠杆，导致最后问题的出现。

股价低于1元的个股约10家

同样引投资者关注的金亚科技也即将和乐视网一同进入退市整理期。深交所表示该公司2016年~2018年连续三个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票自2019年5月13日起暂停上市。2020年4月28日，金亚科技披露的《2019年年度报告》显示，公司2019年度经审计的净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，触及了本所股票终止上市情形。

同时，曾经的风电龙头企业华锐风电，以90元发行价2011年登陆上交所，上市后的华锐风电的业绩“变脸”，9年时间里，有4年净利润巨额亏损。在上市10年之后，2020年4月13日连续20个交易日收盘价低于1元面值触发退市。记者注意到，在这期间，2013年ST锐电被爆出2011年存在财务造假行为，随后被证监会立案调查。

公开资料显示，2020年以来，已有*ST秋林、*ST盈方、天翔环境暂停上市，5月15日，又将有*ST信威、*ST欧浦两只股票暂停上市，其原因或因业绩差、或因面值连续20个交易日低于面值。截至17日，股价低于1元的个股约10家，其中*ST美都最低为0.61元/股。

预计今年创业板退市企业超10家

记者了解到，自3月1日正式实施的新证券法首次明确全面推行注册制，上市公司在并购重组中公开发行证券也适用注册制相关安排，同时注册制的具体范围、实施步骤也进行了规定。“上市实行注册制，大家没必要买壳了，壳资源的价值在下降。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林提到。

实际上，对于注册制的改革，具体而言，不仅仅体现在精简优化证券发行条件、放宽准入门槛等方面，而且还会一举改变以往核准制模式的运作模式，未来的股票发行也将会更尊重市场、更充分利用市场的自我选择来决定企业的发行成败。“注册制的实行将实现上市公司的优胜劣汰，严格的退出机制会逐渐落实，以后可能上市越来越容易，退市也会越来越容易了，另外从去年开始，也在加大上市公司违规违法成本。”盘和林表示，有进有出的市场才是良性的资本市场。

数据显示，2019年沪深两市共有18家公司退市。新时代证券预计，2020年创业板退市企业数量可能明显高于此前，按照新规，目前创业板壳资源公司超过80家，如果按照20%的退市比例计算，预计退市的企业数量将会超过10家。

投资提醒

中小投资者应尽量避免炒作退市股

记者了解到，目前ST锐电已在5月13日进入退市整理期，乐视网、金亚科技也将于6月5日起进入退市整理期。根据规定，除特殊情形外，上市公司股票将于上交所公告对其股票作出终止上市的决定之日后的5个交易日届满的下一交易日起，进入退市整理期。退市整理期的交易期限为30个交易日，期间全天停牌不计入这30个交易日内，但累计停牌不得超过5个交易日。除特殊情况外，退市整理股票的价格涨跌幅限制为10%。

“随着退市股的增加，壳资源价值的下降，投资者应避免炒作退市股，勿刀口舔血。”盘和林建议，现在仍然存在大股东掏空完上市公司价值之后退市，损失由中小散投资者来买单的情况，因此未来对保护中小投资者利益方面的制度还需要加强。

(责编：李栋、值班)