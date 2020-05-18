比特币第三次减半 牛市还在后头？

比特币迎来第三次减半。北京时间5月12日，随着第630000个区块被挖出，比特币区块奖励由12.5枚BTC（比特币）降为6.25枚BTC。

自2012年起，比特币区块奖励由最初的50枚BTC经过三次减半至6.25枚BTC。与前两次减半不同，第三次减半前夕比特币币价大幅波动。Wind比特币兑美元（GDAX）数据显示，比特币币价5月7日再度冲上1万美元，随后经历四连跌，5月10日一天跌幅达8.42%。

5月12日，比特币第三次正式减半也并没有带来市场预期的大牛市。当日收报8821.43美元，涨2.9%。截至北京时间5月15日7时55分，比特币币价再度在1万美元关口徘徊，报9799.99美元。

对于减半前的波动行情，多位业内人士在受访时表示，主要原因是BTC减半的预期被提前兑现，“比特币第三次减半影响和受众更加广泛，市场其实更加的集中和不稳定”。不过，比特币减半必然带来币价提升，从前两次减半后的行情看，第三次减半或将在一年后出现牛市。

中国计算机学会（CCF）区块链专业委员会委员高承实认为，比特币由于其不存在信用支撑和价格依托，各机构之间的博弈会使比特币价格处于长期震荡之中。

比特币三次减半

所谓“减半（halving）”，是比特币一种特有的发行机制。中本聪2008年底发布的比特币白皮书显示，在比特币诞生时就已设计好这一机制。比特币减半，是指产出新区块后所获得的奖励大约每隔四年减少一半。

依据比特币白皮书，比特币总量2100万枚，初始“挖取”一个比特币区块奖励50枚比特币，每挖出210000个区块（大约4年时间），奖励就减少一半。BTC.com网站信息显示，2009年1月9日，史上首个比特币区块被挖出，当时奖励为50个比特币。

2012年11月28日，第210000个比特币区块被挖出，比特币开启第一次奖励减半，由50枚BTC降为25枚BTC；2016年7月10日，当第420000个区块被挖出来之后，比特币开启第二次奖励减半，奖励由25枚BTC减半至12.5枚BTC；2020年5月12日，随着第630000个区块被挖出，比特币正式迎来第三次正式减半，奖励由12.5枚BTC减半至6.25枚BTC。

鉴于前两次减半后比特币币价一路飙涨的行情，第三次减半市场预期也将迎来大牛市。然而，从减半当天的数据看，比特币价格并没有明显的拉升。Wind比特币兑美元（GDAX）数据显示，5月12日收报8821.43美元，微涨2.9%。

高承实对《国际金融报》记者指出，比特币第三次减半所处的环境已经与前两次完全不同。想进入比特币交易市场的机构早就进入了，因此不会在短期内有更多新鲜血液进入。

百度区块链负责人李丰对《国际金融报》记者表示，比特币所在的是一个不完全的数字货币市场，其价格（尤其是短期价格）不能从通常的金融市场角度进行推理和判断。现在比特币的影响和受众更加广泛，在不完全的市场中，随着参与和关注的增加，不确定性也是增加的。

贝克链联合创始人牟晓玲（Lily Mu）在接受《国际金融报》记者采访时也表示，前两次减半，都有大量新资金入场，但自2018年以来，BTC活跃用户数量并没有明显增长。BTC第三次减半矿工遭受重创，“当新资金并未大量入场和矿工收益减半同时发生的时候，最终一定会产生全局的连锁反应”。

减半前夕遭“血洗”

第三次减半非但未迎来市场预期的大牛市，在减半前夕还出现比特币币价在半小时暴跌1000美元、几万看涨的投资人爆仓的惨状。Wind比特币兑美元（GDAX）数据显示， 比特币币价在5月7日再度冲上1万美元关口后，经历四连跌，5月10日一天跌幅达8.42%。

Coin Market Cap数据显示，自5月10日8时起，比特币价格剧烈下挫，1小时内下跌15%，一度跌至8200美元。比特币下跌带来传导效应， 截至5月11日17时，虚拟货币总市值缩水至2369亿美元。以太坊（ETH）报186美元，日跌2.27%；比特币现金（BCH）报229美元，日跌3.16%；莱特币（LTC）报41美元，日跌2.7%。

此轮比特币价格暴跌，持币者亏损之外，参与虚拟货币合约交易的用户也损失惨重。虚拟货币数据平台统计数据显示，截至5月10日晚，在24小时内共有4.2万人爆仓，爆仓的金额达到8.34亿美元，折合人民币将近60亿元。到5月11日17时，24小时内仍有12302人爆仓，总爆仓金额约为9.5亿元。

牟晓玲直言，“爆仓的原因很简单，就是BTC减半的预期被提前兑现。BTC前一周的暴涨和最近的暴跌，其实都是这种焦虑情绪的真实反映，大家过于看重‘减半’这个时间节点，认为可以从中获利。”

上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰对《国际金融报》记者分析称，通过分析历史数据，减半的前后一段时间币价都是剧烈波动的，而且大概率减半后都是几轮暴跌。究其原因是比特币减半暴涨的预期被市场消耗完毕，因此不能说减半牛市立马就来了，虚拟币市场是波动且有风险的，投资需谨慎。

李丰指出，过于自由、暗自集中、没有监管、容易被操控的市场，任何事情都可能发生。此外，比特币市场也受疫情和现实世界的关联影响，同时可预期的减半，一些利好之前已经兑现。

德鼎创新基金合伙人王岳华对《国际金融报》记者表示，比特币减半一方面使得“挖矿”难度增加，另一方面激励的减半将直接对矿工产生影响，矿工的最大成本是电费，在成本不变的情况下，收益减少（比特币价格不变的情况下）意味着部分矿工必须在市场上抛售更多的比特币来支付成本，这就导致市场要承受更大“卖压”。

“牛市”还在后头？

历史上，比特币经过两次减半使得币价从几美元飙涨至几千甚至上万美元。历史数据显示，前两次减半后的半年到一年左右会出现一个大牛市。

高承实分析称，2012 年11月28日比特币区块奖励第一次减半时，比特币价格为 12.6美元/枚，此后一年时间内比特币价格稳步上涨。2013年12月5日，比特币价格一度涨至1127.12美元/枚。但在2014年至2015年，比特币价格开始震荡下滑，从2014年1月6日的975.83美元/枚的高点降至2015年8月28日的221.51美元/枚。

比特币第二次减半时的价格为650美元/枚左右。减半前的一个多月，比特币价格处于总体上涨态势，从2016年5月26日的450.02美元/枚，涨至第二次减半时的653.69 美元，涨幅45.3%。

比特币第二次减半后的一年内，比特币价格开始直线攀升，2017年12月29日，比特币价格高达19666美元/枚。但之后，比特币价格开始一路狂泻，2018年2月28日比特币以10314.9美元/枚收盘。至2018年12月31日，比特币价格跌到3122.3美元/枚，比2017年最高点的19666美元，跌去了84%。

王岳华指出，若市场上的抛压出尽，在机构投资者的买入预期下，有实力在市场上存活的矿工开始屯币导致卖压降低，就会进一步推升比特币价格。依据前两次减半的价格分析，在减半之后的一年左右（一般矿工成本回收是6至8个月），比特币价格会拉升。

不过，高承实表示，从供求关系方面分析比特币价格将下行，但从挖矿成本角度考虑比特币价格或将上涨。基于上述判断，高承实预计2020年比特币价格大概率还是在一定的区间波动。

从长远角度，高承实并不看好比特币，他认为以比特币为代表的虚拟币没有相应的信用作依托，价格是交易出来的，受多种因素影响，既有真实的交易需求，也有投机力量，更有市场操纵力量。“随着各国主权货币的信用进一步增强，包括各国央行数字货币的推出，比特币这类纯虚拟数字货币的生存空间会越来越小”。

(责编：李栋、值班)