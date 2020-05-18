商务部：支持出口转内销 4月出口企业内销额增长17%

人民网北京5月18日电 （栗翘楚）随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，国际市场需求大幅下降，我国今年对外贸易面临的挑战前所未有，如何做好稳外贸工作？商务部部长钟山在今天举行的国新办新闻发布会上表示，结合目前情况来看，出口退税、扩大企业信贷规模、等政策措施正在发挥作用。此外，外贸企业出口转内销已见到成效，4月份出口企业内销额增长17%，说明优质的外贸产品同样受到国内消费者的欢迎。
商务部主要做了以下工作：
第一，帮助企业渡过难关。受疫情影响，企业面临资金紧张、订单下降、产业链、供应链风险上升等困难。疫情发生以来，党中央和国务院多次研究，怎么解决实际困难和问题，帮助企业渡过难关。最近的情况看，一些政策措施也发挥了作用，比如出口退税速度加快，原来要十几天，现在缩短到一个星期左右，有利于企业资金周转。再就是扩大企业信贷规模，帮助企业解决资金难的问题。扩大信用保险覆盖面，现在中国信保已经为11万家企业提供了帮助。外贸企业原来多数是单一做出口的，现在出口受阻之后，政府支持他们出口转内销。这项工作现在见到了成效，4月份出口企业内销额增长17%，这说明优质的外贸产品同样受到国内消费者的欢迎。
第二，优化国际市场布局。由于疫情，国际市场需求下降，但不等于没有需求，也不等于没有市场。要巩固传统市场，开拓新兴市场。前4个月，我国进出口总额下降了4.9%，但是“一带一路”沿线国家贸易逆势上扬，占比大幅度提升。东盟现在已经成为我国第一大贸易伙伴。此外，要在扩大出口的同时积极扩大进口，筹办好第三届中国国际进口博览会，满足国内生产生活的需要。同时，也将进一步促进全球开放合作。
第三，培育贸易新业态新模式。这几年来，跨境电商、市场采购贸易方式等发展很快，今年以来商务部加快推进试点，特别是跨境电商综合试验区，从原来的59个扩大到105个。商务部支持这些新业态发展，培育外贸新动能，使这些新模式新业态成为外贸发展新亮点。
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