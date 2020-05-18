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疫情期间保障全国生活必需品 商务部做了这些工作

2020年05月18日11:47  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月18日电 （栗翘楚）受新冠肺炎疫情影响，居民生活必需品保障成为很多国家面临的挑战。在今天国新办举行的新闻发布会上，商务部部长钟山表示，保障全国生活必需品供应，事关民生，也事关打赢防疫防控阻击战，疫情期间，我国市场供应总体充足，基本没有出现断供、脱销，价格基本稳定。

一是确保重点地区的供应。重点地区就是武汉市、湖北省，还有北京市。在1月23号，商务部部建立九省联保联供机制，这个机制主要的目的是及时了解供需情况，及时帮助重点地区生活必需品的供应，实现高效调配。同时，商务部为了落实好供应保障的各项工作，派出了三批工作组驻武汉协调，主要是做协调和监督的工作。在疫情的这段时间，武汉缺什么、需要什么，九省联保联供机制及时发挥作用。举一个例子，疫情爆发的时候武汉蔬菜不够，在2天内重庆送400吨的蔬菜到武汉，在这段时间，武汉市一次性的饭盒不够，湖南10个小时就组织好了。还有广西、山东、云南这些蔬菜生产大省，都向武汉送蔬菜、送生活必需品，有的还开通了专列。在九省联保联供机制运作起来以后，疫情期间，武汉市、湖北省生活必需品供应基本上是好的，是充足的。除了湖北省还有其他八个省，宁可自己供应紧张一些，只要武汉湖北需要，他们优先供应给武汉、湖北，特别是在武汉离汉通道关闭期间，武汉市供应是高于全国平均水平的。生活必需品比如米面油、肉蛋奶、水果蔬菜，基本上是超过一个星期，最高的超过30天，所以这个水平是大大高于全国平均水平的。

二是加强全国市场的统筹。建立了全国日报机制，对八类重点生活必需品加强市场监测，及时掌握库存情况。同时，为了使得全国的物资供应有保障，商务部确定500家重点保供企业，包括生产企业、批发商、零售商、电商，什么地方必需品不足及时补给。总的来看，全国市场保供有力有效。

三是创新商业模式、配送模式。疫情发生以后，特别是武汉市社区封闭管理之后，有一段时间有一些物资进不了城，到不了家，居民买东西难的问题比较突出。针对这样的情况，武汉市、湖北省、中央各部委齐心协力，组织企业开展团购，除此之外，商务部还组织“蔬菜包”等商品要送到城区、居民区，并在各方支持下组织1100多辆汽车，将物资从郊区拉到城区，从城区再送到社区、居民区。同时还组织了2万多名志愿者，把这些菜包、团购物品送到社区里面，有些送给社区里面的工作人员，保障群众生活必需品的需要。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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