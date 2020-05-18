商务部：第三届进口博览会将于11月5-10日在上海举办

人民网北京5月18日电 （栗翘楚）商务部副部长王炳南在今天举行的国新办新闻发布会上介绍，第三届进口博览会将于今年11月5-10日在上海举办，总体框架与前两届大体一致，包括国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛这三大板块。目前各项筹备工作有序开展，进展顺利，总的来说，与前两届相比有如下几个特点：

一是展览的规模进一步扩大。全球企业参加进博会热情高涨，不少企业表示，第三届进博会是今年全球最重要的展会之一。进博会规划展览面积在第二届的基础上进一步扩大，目前已经签约的展览面积超过了去年同期水平。

二是展览的质量进一步提高。有更多一流企业、一流产品来参展，世界500强和行业龙头企业携带着新产品新技术新服务继续参加，今年新参展的企业和“小而美”的隐形冠军企业也将带来本国本企业的“特色产品”来参与。

三是展览结构进一步优化。根据全球经济的新发展、新需求，今年进博会还设立了公共卫生防疫展区、节能环保专区和智慧出行专区。目前，已经有30多家公共卫生领域的世界500强和行业龙头企业报名参展，展览面积已经超过了5000平方米。有关的国家综合展、虹桥国际经济论坛以及城市服务保障等重点工作现在都在按照计划稳步推进。

王炳南表示，今年在疫情冲击经济贸易背景下举办第三届进口博览会，继续扩大进口，坚持开放中国市场，这充分体现了中国负责任大国担当，对加快全球经济恢复增长，建设开放型世界经济发挥着重要作用。商务部已经制定了周密的工作方案，严格落实疫情防控的措施，中国有信心与各方一道，共同努力举办一届规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好的国际一流博览会。

(责编：栗翘楚、孙阳)