商务部：“一带一路”经贸合作总体平稳 前4月货物贸易额同比增0.9%

人民网北京5月18日电 （栗翘楚）随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，“一带一路”经贸合作，特别是一些重大的项目是否会面临一些挑战？在今天举行的国新办新闻发布会上，商务部副部长王炳南介绍，总体来看，目前“一带一路”经贸合作总体保持平稳，1-4月份，与沿线国家货物贸易额，以人民币计价同比增长了0.9%，对沿线国家非金融类的直接投资，以美元计价同比增长了13.4%。商务部重点从四个方面做工作：
一是加强疫情应对。商务部将继续密切关注国际疫情的发展，跟踪了解境外企业和项目面临的困难和问题，及时研究出台有针对性的政策举措。同时，我们也进一步与共建国家加强沟通协作，形成合力，共同维护国际产业链和供应链的安全稳定。
二是深化贸易合作。商务部将充分发挥中国国际进口博览会、网上广交会这些开放平台的作用，大力发展“丝路电商”，推动中欧班列、陆海新通道等贸易大通道建设，与更多的国家建设高标准自由贸易区，推动贸易自由化便利化向更高水平发展。
三是提升投资合作。按照共建“一带一路”高质量发展的要求，努力打造一批综合效益好、各方都欢迎的大项目，实施一批有助于当地经济发展和民生改善的援助项目，深度推进境外经贸合作区的建设，与更多国家开展第三方市场合作，不断提升对外投资合作的水平。
四是讲好“一带一路”故事。去年商务部深入挖掘“一带一路”典型项目，组织中外专家共同创作，编辑出版了《共同梦想》“一带一路”故事从书，发行了6种语言的版本，通过线上线下同步的推广，在国内外产生了很好的反响。今年商务部将继续编辑出版故事丛书，讲好“一带一路”、国际抗疫合作的生动故事，让世界各国人民更好地了解人类命运共同体理念的重大意义，更好地读懂“一带一路”，共同推动“一带一路”走深走实、行稳致远。
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