美的置业首进福布斯2020全球企业2000强

日前，《福布斯》网站发布2020年度“全球企业2000强”榜单，美的置业（03990.HK）首次进入榜单，位列1264名。

据悉，《福布斯》每年评选出“全球企业2000强”，排名以企业最近一年财报的营业收入、利润、资产和最新的市值综合评分为依据。这是自2003年以来，《福布斯》第18次发布“全球企业2000强”。

数据显示，2019年美的置业实现合约销售额约1012.3亿元，同比增长28.1%，2015-2019年复合增长率达73.8%。在收入和利润表现方面，美的置业实现稳健增长态势。2019年收入约411亿元，同比增长37%；净利润为43亿元，同比增长32%；毛利率和净利率分别为31.6%、10.5%。（许维娜）

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