继AI社区后 美的置业联合电子五所共建网络安全实验室

日前，美的置业智慧生活研究院与工业和信息化部电子第五研究所联合成立网络空间安全前沿技术联合实验室，并正式落户佛山顺德上华智能智造产业园。

据了解，这是美的置业继联合阿里云落地发布首个智慧AI社区后，在智慧产业方面的又一大动作。

公开资料显示，定调新基建：主要包括 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。简而言之，新基建就是数字基建。在“新基建”浪潮下，智慧地产正迎来新的发展契机。

以美的置业为例，在智慧地产领域，美的置业已提前进行战略布局和科研投入。2015年提出了智慧健康战略，运用物联网、AI人工智能、大数据等技术，提供一站式智慧家居、落地智慧AI社区、建成智慧生活实验室。

2019年，美的置业成立智慧生活研究院，专注于智能软件系统、智能硬件产品研发，构建IoT生态，提供全景智慧生活一体化解决。截至目前，已成功申请专利及软件著作权50项。

智能硬件研发出来后，在批量生产前如何确保性能最优？为此，智慧生活研究院设立了智慧生活实验室。现在，这个实验室的所在地又添加了新的使命和身份：美的置业智慧生活研究院联合工业和信息化部电子第五研究所联合成立的网络空间安全前沿技术联合实验室也落户这里。

美的置业智慧生活研究院院长李强在去年“智慧赋能未来——美的置业智慧生态发布会”上曾表示，拿来主义、东拼西凑、数据孤岛和服务失位，是目前地产智能化发展的现状，也正是行业痛点所在。为此，美的置业自主研发了社区大脑和家庭大脑，实现家居与社区的深度打通与融合，并联手阿里云、海康威视等行业头部企业共建智慧生态，全链条集成实现标准化批量交付，截至2019年底已交付智慧家居3万套。智慧生活实验室还研发上线了首个自主研发的家居控制系统——智慧家居4.0和AI社区云朵智慧社区3.0。

美的置业相关负责人表示，下一步将不断深化智慧健康社区的研究，推动焕新后的5M智慧社区的落地，推动美的置业全国项目智能化产品体系的标准，同时已经确定从2020年起，所有新拿地的社区都将具备AI智能化功能。（许维娜）

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