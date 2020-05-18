美年健康推出“战疫归来”媒体人公益体检

中国网财经5月18日讯 日前，由首都青年编辑记者协会联合美年大健康集团发起“战疫归来 知肺无忧”媒体人健康守护公益活动，在美年大健康北京建国门分院举行，主办方希望通过活动，向所有逆行的时代记录者们致敬。

据悉，本次媒体人健康守护公益活动有人民网、中国青年报、新京报等约15家新闻媒体机构的近50位记者参与，美年大健康集团为到检记者们进行新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测、免疫力综合评估基因检测及肺部低剂量螺旋CT筛查等体检服务。

新冠疫情爆发以来，首都各新闻媒体先后派出数百名记者，奔赴湖北及武汉抗疫一线，在医院、方舱、隔离点持续追寻疫情真相，真实记录一线战疫故事，为打赢疫情防控阻击战营造了良好的舆论氛围。“由于此次疫情持续时间长，很多记者在一线的时间远超预期，有的甚至面临身心耐力的极限”，首都青记协相关负责人表示，协会一直高度关注抗疫一线记者的健康问题,随着记者们将陆续回京，本次活动变得尤为重要。

活动现场，到检记者经过扫描健康码、体检测温、登记信息后，走进体检中心进行CT检测、抽血以及核酸咽拭子的采集。目前美年大健康北京地区可供新冠病毒核酸检测服务体检中心有4家，目前开放2家分别为建国门分院以及太阳宫分院。

面对抗疫归来的记者，美年大健康建国门分院院长朱秋芳表达了自己的敬意：“疫情就是战斗，你们用镜头与笔记录抗疫一线的点点滴滴，给我们带来前方第一手的信息，与一线民众一起经历生死考验，令人钦佩。你们守护我们，我们美年健康也愿为你们的健康护航”。

据了解，自疫情伊始，美年健康便组织开展多维度、成系列的抗疫行动。紧急征召300余医护精锐组建援湖北医疗救援队，对口支援武汉市37个隔离点，作为极少数被纳入国家统一救援计划的非公专业医疗队，总计为6069人提供了专业医疗服务，CT筛查6343人，累计治疗出院人数4529人，并实现医疗队成员零感染。在湖北核酸检测试剂最紧缺的时刻，第一时间联合硕世生物，在湖北疫区15个城市30余家医院捐赠价值1800万元的核酸检测试剂与仪器。

同时，美年健康还联动大象医生、健康时报等多个机构发起“线上义诊”服务，2857名影像、心理、感染等各科医师，线上接待各类问诊48820人次，电话心理咨询总服务时长27050分钟，义诊页面点击680136次。整个疫情期间，全国美年健康共有3127名医务人员参与各地防控检测工作，在全国500余测温点，为逾28000人次提供服务。

(责编：李栋、值班)