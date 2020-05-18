你听过座头鲸的歌声吗？ 诉说着对健康生态环境的向往

今天，你说过我爱你了吗？如果还没有，我们一定要对赖以为生的生态系统大声说：520！

联合国大会于2001年5月通过决议，宣布每年5月22日为“国际生物多样性日”，以增加对生物多样性问题的理解和认识。生物多样性不是一个关于动物、植物等的简单概念，而是一个事关人类生活质量和发展质量的重要概念。

今年国际生物多样性日的主题是“答案在自然”（“Our solutions are in nature”），意味着要解决人类目前面对的严峻议题，须从保护大自然开始。事实上，生物多样性造就了我们丰富、健全的生活，不管科技多么发达，都取代不了大自然对人类的恩赐，比如像水和粮食，因此要迈向可持续发展，还得依赖健康的生态环境。

台达首度邀请各路高手共同参与纪录片对白设计

但是关于环境保护，很多人都是说的太多，做的太少，如今却有一家科技企业，要举办8K海洋纪录片《鲸碳之歌》改编竞赛，为属于座头鲸母女间的对话赋予故事及生命力。

让我们听鲸鱼唱歌，也看台达怎么做。“鲸鱼，作为海洋里最大的哺乳动物，对于海洋生物链非常重要。”台达品牌长郭珊珊表示，海洋是生命的起源，选择座头鲸为拍摄对象，是因为海洋中的鲸鱼其实拥有非常好的碳捕获能力，一只鲸鱼的一生可以保存约三千棵树一年的固碳量，对缓解地球暖化有很大的帮助。

鲸鱼作为海洋里最大的哺乳动物，对于海洋生物链非常重要。

地球暖化严重冲击海洋生态体系，台达摄影团队远赴南太平洋赤道附近的汤加王国，历时3个多月海底拍摄，细致呈现座头鲸自南极游数千公里到赤道附近孕育下一代的身影，捕捉到座头鲸母女神秘且令人好奇的呼唤。郭珊珊表示，台达支持拍摄8K《鲸碳之歌》纪录片，取得座头鲸的珍贵画面，真实呈现在地球变暖下，鲸鱼所面临的生态环境，希望透过8K影像科技，凸显一些被忽视的海洋环境议题。并举办竞赛征求创意，吸引更多人才投入海洋保育。

台达支持导演中川西以8K技术拍摄海洋保育纪录片

倡导海洋保育的方法各有不同，台达却选择相对困难的8K纪录片。“一个画面往往胜过千言万语，因为看见所以行动， 8K影像的细腻与震撼，更能深深打进人心。”对此，郭珊珊点出其中关键，台达以“环保、节能、爱地球”为经营理念，创办人郑崇华先生多年前就开始重视环境议题，所以我们想用自己的能力，先进的8K投影技术，丰富且细腻的8K影像，超高清画质，相当于HD的16倍，高达3300万画素，更能让人身历其境，帮助推广环境教育。

珍爱地球，为生物多样性尽份心力，台达多管齐下。去年在公益领域，曾协助摘要翻译联合国气候变化专门委员会(IPCC)所出版的《气候变化中的海洋与冰冻圏特别报告(SROCC)》，并举办沙龙活动分享国际气候科学家观点。之后持续关注包括珊瑚礁以及大翅鲸等指标物种，除委托拍摄8K影像记录，希望唤起世人重视以外，也与合作伙伴共同开发海洋相关课件，向多间小学加以推广，向下扎根生物多样性教育。而像《鲸碳之歌》这样的8K纪录片，更是让观众有机会重新认识人与生物之间的关系，知道生物多样性就存在你我周围。

为了保护地球，资源永续利用及减缓气候变迁，台达除了从源头减量、绿色生产、循环经济、供应链合作等方面进行推动，还从生活层面进行环境教育。今年更在推出8K纪录片《鲸碳之歌》前，以有趣轻松的竞赛吸引关注，从4月22日世界地球日启动后开始，截止到6月10日。郭珊珊表示，台达即将迈入50周年，我们期许自己像座头鲸一样长长久久地守护着生态系，持续善尽企业社会责任。“或许我们听不懂这些来自海洋的对话，座头鲸母女是否在诉说着担忧，但希望如此美妙的声音，能唤起人们对环境的关怀，不断回响，也欢迎大家把握最后机会踊跃参赛。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)