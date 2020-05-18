人民网>>财经

你听过座头鲸的歌声吗？ 诉说着对健康生态环境的向往

乔雪峰

2020年05月18日15:22  来源：人民网-财经频道
 

今天，你说过我爱你了吗？如果还没有，我们一定要对赖以为生的生态系统大声说：520！

联合国大会于2001年5月通过决议，宣布每年5月22日为“国际生物多样性日”，以增加对生物多样性问题的理解和认识。生物多样性不是一个关于动物、植物等的简单概念，而是一个事关人类生活质量和发展质量的重要概念。

今年国际生物多样性日的主题是“答案在自然”（“Our solutions are in nature”），意味着要解决人类目前面对的严峻议题，须从保护大自然开始。事实上，生物多样性造就了我们丰富、健全的生活，不管科技多么发达，都取代不了大自然对人类的恩赐，比如像水和粮食，因此要迈向可持续发展，还得依赖健康的生态环境。

台达首度邀请各路高手共同参与纪录片对白设计

但是关于环境保护，很多人都是说的太多，做的太少，如今却有一家科技企业，要举办8K海洋纪录片《鲸碳之歌》改编竞赛，为属于座头鲸母女间的对话赋予故事及生命力。

让我们听鲸鱼唱歌，也看台达怎么做。“鲸鱼，作为海洋里最大的哺乳动物，对于海洋生物链非常重要。”台达品牌长郭珊珊表示，海洋是生命的起源，选择座头鲸为拍摄对象，是因为海洋中的鲸鱼其实拥有非常好的碳捕获能力，一只鲸鱼的一生可以保存约三千棵树一年的固碳量，对缓解地球暖化有很大的帮助。

鲸鱼作为海洋里最大的哺乳动物，对于海洋生物链非常重要。

地球暖化严重冲击海洋生态体系，台达摄影团队远赴南太平洋赤道附近的汤加王国，历时3个多月海底拍摄，细致呈现座头鲸自南极游数千公里到赤道附近孕育下一代的身影，捕捉到座头鲸母女神秘且令人好奇的呼唤。郭珊珊表示，台达支持拍摄8K《鲸碳之歌》纪录片，取得座头鲸的珍贵画面，真实呈现在地球变暖下，鲸鱼所面临的生态环境，希望透过8K影像科技，凸显一些被忽视的海洋环境议题。并举办竞赛征求创意，吸引更多人才投入海洋保育。

台达支持导演中川西以8K技术拍摄海洋保育纪录片

倡导海洋保育的方法各有不同，台达却选择相对困难的8K纪录片。“一个画面往往胜过千言万语，因为看见所以行动， 8K影像的细腻与震撼，更能深深打进人心。”对此，郭珊珊点出其中关键，台达以“环保、节能、爱地球”为经营理念，创办人郑崇华先生多年前就开始重视环境议题，所以我们想用自己的能力，先进的8K投影技术，丰富且细腻的8K影像，超高清画质，相当于HD的16倍，高达3300万画素，更能让人身历其境，帮助推广环境教育。

珍爱地球，为生物多样性尽份心力，台达多管齐下。去年在公益领域，曾协助摘要翻译联合国气候变化专门委员会(IPCC)所出版的《气候变化中的海洋与冰冻圏特别报告(SROCC)》，并举办沙龙活动分享国际气候科学家观点。之后持续关注包括珊瑚礁以及大翅鲸等指标物种，除委托拍摄8K影像记录，希望唤起世人重视以外，也与合作伙伴共同开发海洋相关课件，向多间小学加以推广，向下扎根生物多样性教育。而像《鲸碳之歌》这样的8K纪录片，更是让观众有机会重新认识人与生物之间的关系，知道生物多样性就存在你我周围。

为了保护地球，资源永续利用及减缓气候变迁，台达除了从源头减量、绿色生产、循环经济、供应链合作等方面进行推动，还从生活层面进行环境教育。今年更在推出8K纪录片《鲸碳之歌》前，以有趣轻松的竞赛吸引关注，从4月22日世界地球日启动后开始，截止到6月10日。郭珊珊表示，台达即将迈入50周年，我们期许自己像座头鲸一样长长久久地守护着生态系，持续善尽企业社会责任。“或许我们听不懂这些来自海洋的对话，座头鲸母女是否在诉说着担忧，但希望如此美妙的声音，能唤起人们对环境的关怀，不断回响，也欢迎大家把握最后机会踊跃参赛。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved