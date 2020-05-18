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降低运营成本、提升金融服务 持续优化营商环境

邓云

2020年05月18日16:43  来源：环球网
 

　　【环球网 记者 邓云】作为促“六稳”和激发市场主体活力的重要举措，优化营商环境成为贯穿2019年全年的关键词之一。良好的营商环境是一个地区软实力的重要体现，也是提高综合竞争力的重要方面，影响着地方经济发展活力和发展质量。2020年是国家层次首次立法推出的《优化营商环境条例》正式施行的第一年，各类围绕优化营商环境的政策红利将陆续加速释放。

　　3月31日，国家发改委在推进法治政府建设进展2020年工作打算中指出，全面实施《优化营商环境条例》，做好相关法规政策“立改废”。在全国部分地级以上城市、国家级新区等推开营商环境评价。同时，大力宣传《优化营商环境条例》、《政府投资条例》、《外商投资法》、《外商投资法实施条例》等发展改革工作相关法律法规。

　　党中央、国务院高度重视优化营商环境工作，作出重要部署，指出各地区、各部门要深刻认识优化营商环境的重要性、紧迫性，以更大决心、更强力度、更实举措推进“放管服”改革，持续优化营商环境，聚焦市场主体和人民群众办事创业的痛点难点，突出重点，把该放的权放给市场主体，营造公平竞争的市场环境，更大限度激发市场活力、调动人的积极性和社会创造力。

　　温江区地处成都平原腹地，同时也是成都西城核心区域。近年来，温江区把打造最优营商环境作为推动高质量发展的重要抓手，尤其在2019年市委十三届四次全会后，温江区按照成都市“国际化营商环境建设年”建设目标，对标成都2.0版营商环境建设体系，制定了《温江区进一步优化营商环境的实施方案》，营商环境工作取得了较好成效，2019年在全市营商环境试指标测评工作中，温江区被评为良好水平。为更大力度激发市场活力和社会创造力，全面提升温江营商环境整体水平，我们对标北京、上海等先进城市，聚焦问题短板，制定了《温江区进一步优化营商环境28条新政》，确定了今年温江优化营商环境的任务书、时间表和“施工图”，用“硬举措”提升“软实力”，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境。

　　今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，改革发展稳定任务艰巨繁重。面对新冠肺炎疫情带来新的挑战，做好经济社会发展工作难度更大、任务更重、要求更高，更需要调动各方面积极性，沉下心来，扑下身子，苦干实干，把工作落到实处。

　　据了解，本次线上专家研讨会公布的“28条新政”，将从政务服务、商事制度改革、政企服务渠道、降低企业运营成本、提升金融服务、加强法治服务保障、优化人才发展环境、加强监督考核评价等八大方面28条重要举措进行细化，助力推动温江区营商环境持续改善，提高民营企业生产经营舒适度和便捷度。由环球网环球趋势研究院，集合北京大学经济学院等专家学者力量，根据客观数据指标和实地调研撰写的《成都市温江区持续优化营商环境白皮书》（“以下简称《白皮书》”）也将在本次线上发布会上重磅推出。

　　《白皮书》通过实地考察调研，从当地的实际情况出发，详细介绍了温江区政务环境、法治环境、公共服务、协同改革等营商环境方面的建设成效，对标国际先进水平和国内发达地区，梳理了温江营商环境发展的现状，并进一步对优化营商环境提出切实可行的发展建议。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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