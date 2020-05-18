落实精细化管理、狠抓安全责任 助力城市可持续发展

5月15日,唐山市2020年建筑施工安全文明工地创建观摩会在中建一局承建的唐山南湖CBD项目召开。唐山市委常委、常务副市长付振波,市政府副秘书长任艾泉,住建局局长李再东,安监站站长吕家骥,华润置地(唐山)有限公司总经理杨熹,中建一局三公司总经理、党委副书记杨建平及政府各相关部门、全市各建筑施工企业负责人共350余人参加了本次交流观摩会。

在启动仪式上,参会人员观看南湖CBD项目关于做好安全文明施工的多项举措的宣传视频;杨建平从全面推动建筑施工安全生产“双控机制”建设工作、保持建筑施工扬尘治理工作的标准化和常态化、打造“新市民俱乐部”及提升工友幸福指数等多个方面,对现场安全文明施工进行了全面的解读;李再东在讲话中强调,各施工企业要严格落实安全生产责任制和精细化管理,向本次观摩的项目看齐,以丰富工地职工生活为目标推进建筑工地“新市民俱乐部”建设,以“安全文明工地创建”为抓手推进建筑工地生活服务设施的标准化建设。

观摩过程中,与会人员分组观摩了唐山南湖CBD项目的施工现场、安全体验区和生活区,大家纷纷用手机和相机记录下相关亮点,称赞项目文明安全施工规范、绿色施工措施齐全、安全生产管理科学标准,充分展现了央企的高标准施工和责任担当,不愧为当地的标杆工程。

最后,付振波在总结讲话中对项目安全生产、文明施工、标准化管理等工作给予肯定,并指出作为建筑企业,要严格落实精细化管理,狠抓安全责任落实,全面推进生产生活设施建设,把想法落到实处,切实做到安全、文明、绿色施工,助力城市可持续发展。（王超）

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