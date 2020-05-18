财政部：前4月全国一般公共预算收入同比下降14.5%

人民网北京5月18日电 （任妍）5月18日，财政部公布2020年4月财政收支情况。数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入62133亿元，同比下降14.5%。其中，中央一般公共预算收入28522亿元，同比下降17.7%；地方一般公共预算本级收入33611亿元，同比下降11.5%。全国税收收入53081亿元，同比下降16.7%；非税收入9052亿元，同比增长1%。
一、全国一般公共预算收支情况
(一)一般公共预算收入情况。
主要税收收入项目情况如下:
1.国内增值税19936亿元,同比下降24.4%。
2.国内消费税5455亿元,同比下降12.8%。
3.企业所得税12928亿元,同比下降13.7%。
4.个人所得税4028亿元,同比增长1.6%。
5.进口货物增值税、消费税4579亿元,同比下降21.6%。关税789亿元,同比下降15.1%。
6.出口退税5055亿元,同比下降20.3%。
7.城市维护建设税1548亿元,同比下降20.9%。
8.车辆购置税964亿元,同比下降22.3%。
9.印花税1069亿元,同比增长9.2%。其中,证券交易印花税649亿元,同比增长20.1%。
10.资源税600亿元,同比下降10.2%。
11.土地和房地产相关税收中,契税1766亿元,同比下降11%;土地增值税1920亿元,同比下降7.7%;房产税991亿元,同比下降7.7%;耕地占用税373亿元,同比下降12.7%;城镇土地使用税741亿元,同比下降10%。
12.环境保护税96亿元,同比下降11.6%。
13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计353亿元,同比增长0.6%。
(二)一般公共预算支出情况。
1-4月累计,全国一般公共预算支出73596亿元,同比下降2.7%。其中,中央一般公共预算本级支出10315亿元,同比增长0.1%;地方一般公共预算支出63281亿元,同比下降3.2%。
主要支出科目情况如下:
1.教育支出10456亿元,同比下降4.1%。
2.科学技术支出2131亿元,同比下降15.1%。
3.文化旅游体育与传媒支出920亿元,同比下降6.8%。
4.社会保障和就业支出12308亿元,同比增长3.5%。
5.卫生健康支出6421亿元,同比增长7.2%。
6.节能环保支出1514亿元,同比下降9.3%。
7.城乡社区支出6096亿元,同比下降18.3%。
8.农林水支出5687亿元,同比下降1%。
9.交通运输支出4106亿元,同比下降16.2%。
10.债务付息支出2612亿元,同比增长2.5%。
二、全国政府性基金预算收支情况
(一)政府性基金预算收入情况。
1-4月累计,全国政府性基金预算收入17770亿元,同比下降9.2%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入868亿元,同比下降31.2%;地方政府性基金预算本级收入16902亿元,同比下降7.6%,其中,国有土地使用权出让收入15839亿元,同比下降4.5%。
(二)政府性基金预算支出情况。
1-4月累计,全国政府性基金预算支出25766亿元(含用地方政府专项债券收入安排的支出),同比增长14.9%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出252亿元,同比下降30.9%;地方政府性基金预算相关支出25514亿元,同比增长15.7%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出16869亿元,同比下降15.7%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】