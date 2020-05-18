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七部门：完善废旧家电回收处理体系 促进家电更新消费

2020年05月18日17:10  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月18日电（许维娜）据国家发展改革委官方网站消息，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、生态环境部、住房建设部、市场监管总局7部门联合印发了《关于完善废旧家电回收处理体系 推动家电更新消费的实施方案》（以下简称《实施方案》），重点围绕完善废旧家电回收处理体系、促进家电消费等工作进行部署。

《实施方案》提出，聚焦废旧家电回收处理体系的关键领域和薄弱环节，健全管理制度和支持政策，畅通家电生产、消费、回收、处理全链条，加快适应、引领、创造新需求，用3年左右时间，推动废旧家电回收处理体系进一步完善，促进废旧家电规范回收数量大幅提升，废旧家电交售渠道更加便利顺畅，家电更新消费支撑能力明显增强。

《实施方案》确定，完善回收处理体系、促进家电更新消费、组织开展典型推广、加大监管执法力度、提高行业管理水平5个方面13项重点任务。

《实施方案》指出，针对家电生产、消费、回收、处理全链条，从优网络、促更新、树典型、强监管、提水平等角度，提出了加大资金支持、优化动态管理机制、加强家电安全使用引导、培育行业先进典型等相关工作举措，完善废旧家电回收处理体系、促进家电更新消费，推动形成强大国内市场。

《实施方案》要求，各地方、各部门要提高对完善废旧家电回收处理体系、促进家电消费更新重要意义的认识，密切配合、形成合力，加强统筹协调和分类指导，按照职责抓好政策落地落细，加强数据统计监测和信息报送，及时梳理推广复制好经验好做法，着力提高工作成效。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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