人社部： 7个省区市专场招聘将提供近12万个岗位

人民网北京5月18日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，5月18日至24日，人社部百日千万网络招聘专项行动将陆续推出湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州特色专场招聘活动，提供近12万个岗位。

湖南“线上国企招聘专场”，共有湖南水运投资建设集团、湖南国有资产管理公司、湖南兵器建华精密仪器、湖南高新创业投资集团等140多家企业参加，提供岗位1.6万个，涉及交通运输、制造、金融等行业。

广东“2020届高校毕业生理工类特色专场网络招聘会”，聚焦5G网络、人工智能、生物技术等国家战略新兴产业发展和粤港澳大湾区产业转型升级需求，联合华南理工、广东工业大学等省内工科院校共同举办，共有广东交通集团、粤电集团、格力电器等200余家企业参加，提供岗位近1万个。

广西“人力资源服务机构助力脱贫攻坚行动专场”，聚焦都安县、三江县、隆林县等8个未摘帽贫困县劳动者求职需求，就地就近组织岗位，共有华润万家、南南铝业等500家企业参加，提供岗位6.7万个，涵盖营业员、保洁员、物流配送员、普工等职位。

海南“教育培训业专场招聘会”，共有三亚学院、海口新东方、微城未来教育、飞雁教育等107家用人单位参加，提供岗位1500余个，涵盖管理、教学、运营等职位。

重庆“重点企业专场招聘会”，发动全市规模以上企业、重点产业人力资源服务联盟企业等参与，共有长安汽车、重庆小康工业集团等200家企业参加，提供岗位2000余个，涉及信息技术、电子制造、交通物流等行业。

四川“生产制造业网络专场招聘会”，共有绵阳京东方光电科技、通威太阳能、好医生药业、成都大唐线缆等300余家企业参加，提供岗位9000余个，涵盖质量检测、设备运行与维护、技术研发、行政助理等职位。

贵州“建筑、装饰、房地产、制造业专场视频双选会”，共有贵州宏立城集团、富力地产、金科集团、贵州航飞精密制造、贵阳地铁物业公司、泰豪产城集团等200余家企业参加，提供岗位1.2万个。

用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入地方特色专场，或通过主会场就业导引地图进入省分会场参与。

(责编：林露、李昉)