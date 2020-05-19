煤电油气供给保障充足

本报北京5月18日电 （记者丁怡婷）记者18日从国家能源局获悉：3月下旬以来能源消费下降幅度明显收窄，煤电油气供给保障充足有力，为疫情防控和经济社会秩序加快恢复提供了有力支撑。

能源消费增速逐步回升。煤电油气日消费量逐步恢复到去年同期水平。用电方面，3月以来，全社会用电量逐步回升。5月11日，全国日用电量192亿千瓦时，同比增长4.8%；天然气消费方面，3月下旬，全国天然气日均消费量约7.7亿立方米，同比增长4.5%；成品油消费方面，3月份日均消费量约76万吨，已达去年同期的80%左右；煤炭消费方面，3月日均消费量约980万吨，约为去年同期的95%。

与此同时，能源供应充足。到3月末，能源生产企业已基本复工。此外，电力供应安全稳定。一季度全国50个主要城市用户供电可靠性继续保持较高水平，平均供电可靠率为99.973%。

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 07 版）

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