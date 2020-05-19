第三届进博会将于11月5日至10日在上海举办

广州日报讯 （全媒体记者赵方圆）在新冠肺炎疫情冲击经济贸易背景下，商务部副部长王炳南18日在国新办新闻发布会上表示，第三届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举办，目前已经签约的展览面积超过了去年同期水平。
与前两届相比，第三届进博会展览的规模进一步扩大，展览的质量进一步提高。王炳南说，第三届进博会总体框架将与前两届大体一致，包括国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛三大板块。目前各项筹备工作有序开展，进展顺利。
同时，展览结构进一步优化。“根据全球经济的新发展、新需求，今年我们还设立了公共卫生防疫展区、节能环保专区和智慧出行专区。”王炳南说。
据介绍，目前，已经有30多家公共卫生领域的世界500强和行业龙头企业报名参展，展览面积已经超过了5000平方米。有关的国家综合展、虹桥国际经济论坛以及城市服务保障等重点工作现在都在按照计划稳步推进。
“我们已经制定了周密的工作方案，严格落实疫情防控的措施。”王炳南说。
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