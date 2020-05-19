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国际现货黄金价格刷近八年新高

 机构预计：金价会回到2000美元/盎司

张露

2020年05月19日08:30  来源：广州日报
 

广州日报讯 （全媒体记者张露摄影报道）昨日黄金大涨！5月18日亚市尾盘，国际现货黄金升势稳健，日内进一步上扬，刷新2012年10月以来最高水平至1764.40美元/盎司，也就是涨至八年前高点。“预计高位会不断被刷新。”业内人士表示。

黄金目前继续守稳涨势，截至5月18日下午5时53分，COMEX黄金涨至1769.8美元/盎司。同时，黄金ETF持仓量短期暴增。全球避险情绪高涨，全球多国对冲经济风险频出宽松政策，黄金在各类资产中表现抢眼。黄金ETF持仓量创历史新高，数据显示全球最大的黄金上市交易基金(ETF)——SPDRGoldTrust周五黄金持仓量增加0.8%至1113.78吨。“黄金ETF持仓量较上周增加，重回2013年4月的水平。”粤宝黄金点评道。

据统计，自3月20日以来黄金ETF持仓量增长205.59吨，涨幅为22.63%。持仓量大增说明投资者普遍看涨黄金。

反观国内市场，5月18日沪市贵金属强势上涨，其中截至5月18日日间收盘，国内黄金T+D盘中报价最高达399.58元/克，逼近400元/克。瑞达期货分析称，“黄金主要延续上周五宏观氛围，其间美联储主席对经济表示悲观态度，主要经济数据亦表现不佳，让市场避险情绪再起，有效提振金银走高。”

“此外，零售销售环比降幅、工业产出值及制造业产出值均创历史新低，加剧市场对美联储更大规模刺激措施的预期，提振贵金属。” 广东粤宝黄金集团黄金分析师薛丽冰告诉记者，加上外部环境影响升级让市场担忧，加大避险资金购入贵金属。

对于后市如何？“中期，我们认为在美国疫情未得到控制，美国经济未见底及美联储宽松的货币政策背景下，黄金T+D有望突破400元/克并进一步走高。”薛丽冰预测表示。

有市民一次性 买了26条金条

“近期黄金大涨让很多顾客选择出售黄金。”广州东百业务部经理戴崇业昨日告诉记者，“有个顾客是以每克210元＋12元手续费，即每克222元买入，共买两条50克投资金，今日是以每克386元卖出。简单一算，该顾客每克赚了164元，共赚16400元。”另外，由于市民看好黄金后市而选择购买黄金进行投资。让戴崇业印象深刻的例子是，近期有市民一次性买了26条金条，每条50克，花了近50万元。

(责编：李栋、值班)
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