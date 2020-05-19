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李彦宏、董明珠同台竞秀"带知识"PK"带货" 知识直播或成新趋势

倪明

2020年05月19日08:33  来源：广州日报
 
原标题：巨头争霸 知识直播或成新趋势

　　百度CEO李彦宏（右）上演直播首秀。

　　文/图 广州日报全媒体记者 倪明

　　15日晚，直播界大佬“云集”，百度CEO李彦宏在百度APP上演直播首秀，对话樊登读书创始人樊登。初代网红罗永浩和格力电器董事长董明珠分别在抖音、京东同时开启直播。业内认为，李彦宏直播意味着百度加码知识直播，巨头在各自优势领域开展直播，使得这个行业更为去中心化的同时，也必将带来整个行业更为激烈的竞争以及竞争格局的变化。

　　15日晚8时，1954年出生的董明珠、1968年出生的李彦宏、1972年出生的罗永浩，三代企业家，在同一时间，不同平台直播间里亮相，被称为“顶流决战之夜”。

　　“顶流”直播拉动销量和股价

　　最终的直播数据显示，李彦宏直播开播10分钟，参与人数突破100万。直播结束时，直播参与人数超过了927万。董明珠与王自如直播期间，直播两个多小时后观看人数为643万人，随后董明珠离开直播间。到晚11点20分直播结束，直播间成交额突破了7.03亿元，创下家电行业直播带货史上最高成交纪录。曾经的“销售女王”新晋成为“带货女王”。而罗永浩直播间累计观看人数为689.7万。和常规意义的直播带货不同，李彦宏直播全程没有商品、没有链接、不能打赏，但在线观看人数达到了926万人，比同时竞技的董明珠、罗永浩高出不少。

　　综合来看，三大“顶流”的直播现场，李彦宏关注度、热度最高，董明珠也不弱，罗永浩直播关注度远不及首秀场，较过往几次直播数据有递减趋势。李彦宏每一次亲自站台，都代表着百度未来的方向，以及此业务在百度集团中的权重。李彦宏结束直播首秀后，百度股价应声而涨。北京时间昨晚，百度股价从开盘时的95.18美元/股不断攀升，收盘时股价稳定在99.86美元/股，较当天开盘价上涨了4个点，市值一夜暴涨了近17亿美元，约合120亿元人民币。

　　互联网巨头加码直播业务

　　巨头早已布局或通过投资进入直播相关的各个赛道。阿里巴巴、百度、腾讯、字节跳动等巨头，均在加码直播业务。

　　QuestMobile2020春季大报告显示，BAT和字节跳动占据了全网七成以上的时长，短视频和直播内容进一步吸引用户注意力。

　　阿里巴巴除了淘宝直播，旗下UC浏览器、优酷土豆均推出了独立直播平台等；腾讯系抢占多个内容分发入口，通过投资，拿下了虎牙、斗鱼两大游戏直播平台。微信力推小程序直播。布局酒旅业务的美团，近期上线旅行直播。5月13日，“万象”2020百度移动生态大会上，百度宣布把直播作为2020年的重要任务，百度执行副总裁沈抖表示，百度直播聚焦信息和知识领域，将拿出百亿流量和5亿元补贴挖掘优质直播创造者。直播和视频是两种媒体形式，用直播来传播知识，是非常必要的，百度不仅可以搜索，还可以通过直播学习很多知识。直播首秀中李彦宏提到，直播是个新模式，不同于视频，未来也将成为新的搜索形式。

　　直播内容同质化严重

　　知识直播或成重要变量

　　“直播内容同质化非常严重。”市民吴先生告诉记者，平台大多数直播内容都是高度相似的，泛娱乐直播的小姐姐像一个模子里出来的，卖货直播看多了也没意思。而随着主播越来越多，开播越来越多，主播们苦恼流量获取，某小主播感慨：一场直播有两位数观众算多的。

　　而新冠肺炎疫情在全球的暴发带火了知识直播。百度4月份发布的《百度搜索大数据报告——万物皆可直播》显示，疫情期间，“直播”的用户搜索总量相比疫情发生前增长120%。从内容来看，秀场直播仍是最大占比，电商直播占比明显提升，信息与知识直播也颇受欢迎。而疫情期间在百度观看直播的用户数相比疫情发生前增长了430%。百度平台中健康、教育培训、旅游出行、财经热点等信息和知识领域的直播日均用户量增长最快。

　　“妈妈搜索育儿知识，如果知名儿科专家正在做科普直播，妈妈打开的意愿会不会更高？”资深互联网观察人士罗超表示，搜索用户有更明确的信息和知识需求。百度瞄准知识直播，一方面满足了现有内容生态视频化转型的需求，满足了用户的内容消费需求；另一方面，可以帮助百度直播在同质化的直播大战中拥有差异化的竞争力。

(责编：李栋、值班)
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