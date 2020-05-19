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熔喷布等防疫物资价格再度暴涨 哄抬物资价格系违法

2020年05月19日08:36  来源：经济参考报
 
原标题：斩断哄抬防疫物资价格违法链条

　　国家市场监督管理总局近日发布消息称，针对近期熔喷布等防疫物资价格再度暴涨，市场监管总局组织成立专案组，赴江苏、上海、浙江、广东等地严查中间商和生产厂家价格违法行为。网民认为，须加强对防疫物资监管力度，对哄抬价格的违法者严惩不贷、一查到底，坚决斩断违法链条，全力维护市场秩序。

　　网民“高同武”表示，在防疫用品供不应求的情况下，部分不良商家和个人铤而走险借机涨价。为了逃避监管，有些中间商与企业采取不签合同、不开发票，甚至采取借助空壳公司的手段，增加了监管部门取证难度，难以有效实施处罚。

　　网民“折杨柳”认为，监管部门要保持对涉疫防护物资违法犯罪“零容忍”，依法严厉打击哄抬价格、囤积居奇等各类违法犯罪活动，消除防疫物资涨价乱象，营造安全稳定的经济社会环境。

　　网民“高同武”建议，对于生产厂家及各级零售、批发商超、药店等有关责任人员进行普法宣传教育，可以起到预防作用，在源头上遏制哄抬价格行为；全面布控监管平台，在网络平台设置特别投诉通道；在线下实体商铺所在区域的工商部门设立专管人员，发现一例，一查到底，绝不姑息。

　　网民“李树白”指出，政府相关部门在强化监控的同时，要通过扶持一批标杆企业，引导生产企业通过技改提升生产能力与产品质量。网民“七天”建议，着力指导企业完善标准，建立质量管理体系，制定产品质量抽检计划，坚决查处“三无”产品、不合格产品。

　　（记者 李奕蕾 整理）

(责编：李栋、值班)
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