需求持续释放 4月楼市稳中微涨

国家统计局18日发布4月商品住宅销售价格变动情况，数据显示，70个大中城市房地产市场价格延续微涨态势，但总体仍较为稳定。
从环比来看，初步测算，4月四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同。其中，北京下降0.3%，上海上涨0.6%，广州和深圳持平。二手住宅销售价格环比上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中，北京、上海和深圳分别上涨1.1%、1.2%和1.7%，广州持平。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.4%，涨幅比上月均扩大0.2个百分点。35个三线城市因受价格水平较低等因素影响，新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，高于一二线城市；二手住宅销售价格较为稳定，环比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。
同比方面，初步测算，4月一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.9%，涨幅比上月回落0.4个百分点；二手住宅销售价格同比上涨3.0%，涨幅比上月扩大0.6个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.6%和2.2%，涨幅比上月分别回落0.2和0.3个百分点，均连续12个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.1%和2.4%，涨幅比上月分别回落0.2和0.4个百分点，均连续13个月相同或回落。
上海易居房地产研究院研究员王若辰表示，因疫情而积压的需求在4月继续释放，随着各地成交量基本恢复正常，新房及二手房价格均有反弹。由于信贷和调控政策仍然严格，房价短期快速上涨脱离合理区间的可能性不大。
中原地产首席分析师张大伟分析认为，4月70城市中有62%的城市房价上涨，是近七个月最高点。市场房价已恢复至2019年四季度水平，小阳春隐现。
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