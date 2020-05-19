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商务部酝酿更多举措稳外贸稳外资

2020年05月19日08:38  来源：经济参考报
 

　　记者18日在国新办发布会上获悉，商务部将按照中央“六稳”“六保”的要求，在稳外贸稳外资方面再发力，出台更多针对性举措。

　　商务部部长钟山在会上表示，我国从三方面发力，全力做好稳外贸工作。在帮助企业渡过难关方面，出口退税速度从原来十几天，缩短到一星期左右，利于企业资金周转；扩大企业信贷规模，帮助企业解决资金难的问题。在优化国际市场布局方面，巩固传统市场，开拓新兴市场；要在扩大出口的同时积极扩大进口，筹办好第三届中国国际进口博览会，满足国内生产生活需要。在培育贸易新业态新模式方面，今年加快推进试点，特别是跨境电商综合试验区，从原来的59个扩大到105个，支持新业态发展，培育外贸新动能，使这些新模式新业态成为外贸发展新亮点。

　　钟山还指出，稳外资要做好三项重点工作。要进一步扩大服务业开放、区域互动开放以及中西部地区和老工业基地的对外开放。扩大自贸试验区的范围，赋予自贸试验区更大的改革自主权，加快海南自由贸易港建设。营造公平竞争的市场环境，保护外商合法权益，保护知识产权，增强外商长期在中国投资的信心，让外商愿意来、留得住、有发展。

(责编：李栋、值班)
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