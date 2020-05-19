国际金价最近一周表现强劲 多重因素导致升至七年新高

受疫情蔓延以及全球多国经济疲软的预期影响，国际金价最近一周表现强劲。5月18日开盘，国际金价强势飙升，触及每盎司1760美元，刷新2012年10月以来新高。

美联储主席鲍威尔针对经济的悲观言论叠加疲软的美国经济数据，大幅提升了投资者对于黄金的避险需求。据《金融时报》报道，鲍威尔17日在接受采访时表示，今年年底前，美国经济“不太可能”恢复至去年水平，经济复苏进程或持续至2021年年底，且取决于疫苗的交付和使用情况。鲍威尔表示，美国经济今年第二季度或收缩30%以上；企业和家庭可能需要三至六个月的财政援助，以避免破产；美联储和国会都有更多的工作要做，以应对疫情对经济造成的冲击。

有分析认为，尽管海外不少经济体都先后宣布重启经济活动，但近期市场对新冠肺炎疫情二次暴发的预期升温，这种担忧或长期支撑黄金避险需求。牛津经济研究院的报告称，黄金的走势将取决于全球经济复苏速度、各国的货币政策和财政政策刺激措施的持续时间等。

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