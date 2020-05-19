国际金价最近一周表现强劲 多重因素导致升至七年新高

受疫情蔓延以及全球多国经济疲软的预期影响，国际金价最近一周表现强劲。5月18日开盘，国际金价强势飙升，触及每盎司1760美元，刷新2012年10月以来新高。
美联储主席鲍威尔针对经济的悲观言论叠加疲软的美国经济数据，大幅提升了投资者对于黄金的避险需求。据《金融时报》报道，鲍威尔17日在接受采访时表示，今年年底前，美国经济“不太可能”恢复至去年水平，经济复苏进程或持续至2021年年底，且取决于疫苗的交付和使用情况。鲍威尔表示，美国经济今年第二季度或收缩30%以上；企业和家庭可能需要三至六个月的财政援助，以避免破产；美联储和国会都有更多的工作要做，以应对疫情对经济造成的冲击。
有分析认为，尽管海外不少经济体都先后宣布重启经济活动，但近期市场对新冠肺炎疫情二次暴发的预期升温，这种担忧或长期支撑黄金避险需求。牛津经济研究院的报告称，黄金的走势将取决于全球经济复苏速度、各国的货币政策和财政政策刺激措施的持续时间等。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】