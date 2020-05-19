人民网>>财经

记者暗访新东方、作业帮、高思等：网上教师“资格”存疑

2020年05月19日08:49  来源：新华社
 

　　新华社北京5月18日电 题：记者暗访新东方、作业帮、高思等：网上教师“资格”存疑

　　新华社“中国网事”记者冯松龄

　　疫情当下，在线教育成了许多人上课培训的主要方式。但上课的老师是否有资质呢？记者调查发现，尽管教育部多次发文整治教育机构培训乱象，但“上有政策，下有对策”，三无人员进行线上授课的问题，依然存在。

　　业内专家指出，在线教育除了教授知识，更重要的是培养良好的学习习惯，如果一开始路子走歪了，后面纠正起来就困难了。

　　教师很“强大” 资质“躲猫猫”

　　“700人研发团队”“超300人毕业于清华北大”，打开高思教育官网，首页的宣传标语引人注目。教师专区的一些师资简介更是十分“华丽”：“知名大学毕业”“国家公派研究生”……

　　记者调查发现，类似的宣传策略，在许多教育培训机构官网上十分常见。

　　教育部发布的《中小学生减负措施》和《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》要求，从事学科知识培训的教师应具有相应教师资格，并接受社会监督；培训机构应将教师的姓名、照片、任教班次及教师资格证号在其网站及培训场所显著位置予以公示。

　　那么，这些所谓的“名师”是否如宣传的那样光鲜呢？记者发现，只要仔细观察，很快会发现藏着“猫腻”。

　　记者在作业帮直播课官网发现，在教师资质公示中，部分教师仅注称“教师资格证考试笔试已通过”“待更新”，无具体证号；不少教师标注了“教师资格考试合格证明编号”。教师“合格证”和教师“资格证”有何区别？专家表示，教师合格证是教师资格证考试中，通过笔试和面试后，颁发的成绩合格证明，而要取得教师资格证后续还要经过多项程序。作业帮混淆了教师合格证和教师资格证，存在误导。

　　高思教育的官网并未将教师的资格证公示在显著位置，而是放在课程中心的教师详情里。前几位教师还有教师资格证及编号，但只要继续下翻几页，剩下的教师便只留了毕业院校等信息。同样，在学为贵教育官网，师资仅有教育背景信息等简单介绍，无教师资格情况公示；在新东方官网上，虽前排多数教师都有教师资格证和编号公示，但下翻后，同样出现类似问题。

　　记者在多家知名教育培训机构官网查询发现，师资“前有后无”，表述含糊不清打擦边球的情况十分常见，而对记者提出的质疑，一些机构也有说辞。

　　高思教育答复记者采访称：“稍后查询反馈一下。”新东方方面则回复称：“可能是后台还没有上传上去。”学为贵相关负责人表示：“我们的老师肯定都是有教师资格证的，您查询的这个网站信息不全，在另一个网站有详细信息介绍。”但记者查询发现，在另一个“详细”的网站也没有相关资质公示。

　　公示信息并不靠谱，刚毕业没教资也能入职

　　那么，已经公示的师资信息，又是否靠谱呢？

　　记者在“新东方在线”官网上看到，一名为“初二英语暑假班【人教版】（三期）”课程授课，声称毕业于英国爱丁堡大学的教师介绍中，教师资格证的编号只有8位数字，在“新东方”官网高中教师查询中，一位声称毕业于首都师范大学的教师介绍里，教师资格证编号只有13位，皆不符合正规的教师资格证全国统一17位的规则。

　　为何这些师资编号如此“特别”？

　　5月6日，记者致电“新东方在线”询问相关原因，得到回复称会有专人回电答复，随后记者并未收到相关回复。5月15日，记者再次查询该名“新东方在线”初二英语教师资质时发现，编号已补充至17位。

　　5月17日，新东方在线方面向记者解释称，该教师8位数的“教师资质”实为剑桥CELTA的证件号，并非教师资格证号。而中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，该证件并不等同于教育主管部门认可的教师资格证。

　　那么，无证人员进入教培机构的门槛到底有多低？

　　记者暗访多家在线教培机构，申请面试时，均没有被问及有无教师资格证。

　　按照国务院办公厅印发的《关于规范校外培训机构发展的意见》规定，从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识类培训的教师应具有相应教师资格。

　　在对记者进行初中数学教学岗的“面试”时，高思教育相关负责人说，目前没有硬性规定说入职要有教师资格证。“只需通过两轮试讲面试便可入职，每轮面试仅需线上录制一道学科试题试讲视频。”

　　另一家知名教培机构负责人告诉记者，刚毕业没有教资也可入职，面试顺利的话三周就可以正式上课；大桥英语相关负责人表示，按照“统一教材”做好功课，讲课就没问题。一位在在线教育机构兼职多年的大学生告诉记者，像他这种“兼职教师”十分常见，“只需会说普通话，通过面试和培训，即可上岗。”

　　教培机构亟须拧干“水分”

　　记者了解到，许多家长和学生在选择培训机构时，并没有把教师资质问题作为基本门槛，教师资格证的查询方法并不为太多人所熟知。记者多次尝试在中国教师资格网进行有关师资编号的真伪查证，但均需再输入教师身份证件号码才能进行。仅用于教师本人认证服务的查询方式，也给了许多教培机构以假乱真的机会。在实际操作中，许多培训机构对教育主管部门的规定躲躲闪闪。

　　北京师范大学副教授于艳新表示，教师行业是一个高标准的行业，不仅要会教书，还要会育人。对孩子来说，除了学知识，还有习惯养成。如果一开始路子走歪了，后面想改就难了。

　　北京市律师协会消费者权益法律专业委员会主任芦云认为，教培机构本身对教师聘用审查不严，其次在对外宣传的时候，“为了能使教师队伍更强大，或者更具备吸引力和实力，有时也会做出一些易产生误解或者虚假的宣传，资料也容易造假。”芦云坦言，“实际上作为家长来讲是没有办法去查证的，所以最后才发现提供的培训和宣传的内容大相径庭。”

　　对此，芦云建议，学生家长首先要主动要求机构提供教师资格证书。其次应适当考察一下机构宣传是否与实际相符，此外还可以采取预付费试听的办法检验课程效果。

　　“在确立服务培训关系的时候，一定要签订合同。”芦云表示，最好将教师资格和教师从业经历相关条款加入合同当中。“学科老师具有教师资格证，是对培训机构开展学科培训活动的最基本要求。如果最基本要求都达不到，那么其培训教学质量根本无从保证。”中国消法研究会副秘书长陈音江表示，“教师资格证是教师职业的唯一合法证明，也是进入教师队伍的必备证书，其重要性毋庸置疑。”

　　陈音江认为，针对部分教育培训机构教师无证上课现象，教育主管部门应该主动承担起监管职责，一旦发现存在教师无证上课等违法违规问题，应予以严肃查处并列入黑名单，同时将黑名单纳入全国信用共享平台，按有关规定实施联合惩戒，切实维护好学生群体的合法权益不受侵害。

(责编：李栋、值班)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved