新华社北京5月18日电 题：记者暗访新东方、作业帮、高思等：网上教师“资格”存疑

新华社“中国网事”记者冯松龄

疫情当下，在线教育成了许多人上课培训的主要方式。但上课的老师是否有资质呢？记者调查发现，尽管教育部多次发文整治教育机构培训乱象，但“上有政策，下有对策”，三无人员进行线上授课的问题，依然存在。

业内专家指出，在线教育除了教授知识，更重要的是培养良好的学习习惯，如果一开始路子走歪了，后面纠正起来就困难了。

教师很“强大” 资质“躲猫猫”

“700人研发团队”“超300人毕业于清华北大”，打开高思教育官网，首页的宣传标语引人注目。教师专区的一些师资简介更是十分“华丽”：“知名大学毕业”“国家公派研究生”……

记者调查发现，类似的宣传策略，在许多教育培训机构官网上十分常见。

教育部发布的《中小学生减负措施》和《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》要求，从事学科知识培训的教师应具有相应教师资格，并接受社会监督；培训机构应将教师的姓名、照片、任教班次及教师资格证号在其网站及培训场所显著位置予以公示。

那么，这些所谓的“名师”是否如宣传的那样光鲜呢？记者发现，只要仔细观察，很快会发现藏着“猫腻”。

记者在作业帮直播课官网发现，在教师资质公示中，部分教师仅注称“教师资格证考试笔试已通过”“待更新”，无具体证号；不少教师标注了“教师资格考试合格证明编号”。教师“合格证”和教师“资格证”有何区别？专家表示，教师合格证是教师资格证考试中，通过笔试和面试后，颁发的成绩合格证明，而要取得教师资格证后续还要经过多项程序。作业帮混淆了教师合格证和教师资格证，存在误导。

高思教育的官网并未将教师的资格证公示在显著位置，而是放在课程中心的教师详情里。前几位教师还有教师资格证及编号，但只要继续下翻几页，剩下的教师便只留了毕业院校等信息。同样，在学为贵教育官网，师资仅有教育背景信息等简单介绍，无教师资格情况公示；在新东方官网上，虽前排多数教师都有教师资格证和编号公示，但下翻后，同样出现类似问题。

记者在多家知名教育培训机构官网查询发现，师资“前有后无”，表述含糊不清打擦边球的情况十分常见，而对记者提出的质疑，一些机构也有说辞。

高思教育答复记者采访称：“稍后查询反馈一下。”新东方方面则回复称：“可能是后台还没有上传上去。”学为贵相关负责人表示：“我们的老师肯定都是有教师资格证的，您查询的这个网站信息不全，在另一个网站有详细信息介绍。”但记者查询发现，在另一个“详细”的网站也没有相关资质公示。

公示信息并不靠谱，刚毕业没教资也能入职

那么，已经公示的师资信息，又是否靠谱呢？

记者在“新东方在线”官网上看到，一名为“初二英语暑假班【人教版】（三期）”课程授课，声称毕业于英国爱丁堡大学的教师介绍中，教师资格证的编号只有8位数字，在“新东方”官网高中教师查询中，一位声称毕业于首都师范大学的教师介绍里，教师资格证编号只有13位，皆不符合正规的教师资格证全国统一17位的规则。

为何这些师资编号如此“特别”？

5月6日，记者致电“新东方在线”询问相关原因，得到回复称会有专人回电答复，随后记者并未收到相关回复。5月15日，记者再次查询该名“新东方在线”初二英语教师资质时发现，编号已补充至17位。

5月17日，新东方在线方面向记者解释称，该教师8位数的“教师资质”实为剑桥CELTA的证件号，并非教师资格证号。而中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，该证件并不等同于教育主管部门认可的教师资格证。

那么，无证人员进入教培机构的门槛到底有多低？

记者暗访多家在线教培机构，申请面试时，均没有被问及有无教师资格证。

按照国务院办公厅印发的《关于规范校外培训机构发展的意见》规定，从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识类培训的教师应具有相应教师资格。

在对记者进行初中数学教学岗的“面试”时，高思教育相关负责人说，目前没有硬性规定说入职要有教师资格证。“只需通过两轮试讲面试便可入职，每轮面试仅需线上录制一道学科试题试讲视频。”

另一家知名教培机构负责人告诉记者，刚毕业没有教资也可入职，面试顺利的话三周就可以正式上课；大桥英语相关负责人表示，按照“统一教材”做好功课，讲课就没问题。一位在在线教育机构兼职多年的大学生告诉记者，像他这种“兼职教师”十分常见，“只需会说普通话，通过面试和培训，即可上岗。”

教培机构亟须拧干“水分”

记者了解到，许多家长和学生在选择培训机构时，并没有把教师资质问题作为基本门槛，教师资格证的查询方法并不为太多人所熟知。记者多次尝试在中国教师资格网进行有关师资编号的真伪查证，但均需再输入教师身份证件号码才能进行。仅用于教师本人认证服务的查询方式，也给了许多教培机构以假乱真的机会。在实际操作中，许多培训机构对教育主管部门的规定躲躲闪闪。

北京师范大学副教授于艳新表示，教师行业是一个高标准的行业，不仅要会教书，还要会育人。对孩子来说，除了学知识，还有习惯养成。如果一开始路子走歪了，后面想改就难了。

北京市律师协会消费者权益法律专业委员会主任芦云认为，教培机构本身对教师聘用审查不严，其次在对外宣传的时候，“为了能使教师队伍更强大，或者更具备吸引力和实力，有时也会做出一些易产生误解或者虚假的宣传，资料也容易造假。”芦云坦言，“实际上作为家长来讲是没有办法去查证的，所以最后才发现提供的培训和宣传的内容大相径庭。”

对此，芦云建议，学生家长首先要主动要求机构提供教师资格证书。其次应适当考察一下机构宣传是否与实际相符，此外还可以采取预付费试听的办法检验课程效果。

“在确立服务培训关系的时候，一定要签订合同。”芦云表示，最好将教师资格和教师从业经历相关条款加入合同当中。“学科老师具有教师资格证，是对培训机构开展学科培训活动的最基本要求。如果最基本要求都达不到，那么其培训教学质量根本无从保证。”中国消法研究会副秘书长陈音江表示，“教师资格证是教师职业的唯一合法证明，也是进入教师队伍的必备证书，其重要性毋庸置疑。”

陈音江认为，针对部分教育培训机构教师无证上课现象，教育主管部门应该主动承担起监管职责，一旦发现存在教师无证上课等违法违规问题，应予以严肃查处并列入黑名单，同时将黑名单纳入全国信用共享平台，按有关规定实施联合惩戒，切实维护好学生群体的合法权益不受侵害。

(责编：李栋、值班)