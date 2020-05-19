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猪肉价格连续13周下跌 养猪企业仍在扩产

2020年05月19日08:51  来源：新快报
 

　　新快报讯 记者郑栩彤报道 据农业农村部数据,全国生猪和猪肉价格已连续13周下滑。本轮猪周期是否就此下行收尾?有市场分析指出,开工与开学不足等造成的猪肉消费低迷,是猪肉价格走低的主要原因。在猪肉供应偏紧背景下,需求变化或还将在三、四季度再次支撑较高猪肉价格。受预期影响,牧原股份等相关企业近期加大扩产,房地产商万科也加入了养猪的行列。

　　农业农村部数据显示,目前全国批发市场猪肉价格已降至40元/公斤以下,较今年2月的价格高点跌去近二成。与此同时,多个生猪养殖企业遭遇股价下滑。5月1日以来,牧原股份、温氏股份和新希望股价分别累计跌去6.36%、4.63%和6.29%。相比5月初,养猪巨头牧原股份昨日市值已跌去179亿元。生猪养殖板块业绩也不太好看。其中,金新农和温氏股份4月份生猪销量同比下降,新希望等出现生猪销售收入环比增幅低于销量环比增幅的情况。

　　农业农村部相关报告表示,终端猪肉消费受疫情影响需求疲软叠加大体重肥猪供应较多等,导致猪肉价格下跌。卓创资讯分析师王亚男表示,低迷的猪肉消费及较高人工成本已使部分屠宰企业三、四月份陷入亏损,5-8月份预计亏损仍难改善。市场分析多判断,生猪养殖企业二季度业绩将受影响。

　　猪肉价格持续下滑的同时,多个企业扩产养猪的步伐却未停止。4月以来,牧原股份宣布在湖南商丘等地设立40个新公司。唐人神拟投资22.7亿元在雅安市建设苗猪场合屠宰场等,正邦科技则宣布斥资约24亿元用于增设下属公司和向孙公司增资。

　　日前,万科发布了一则“招募令”,招聘包括猪场总经理、养猪场预结算专业经理、猪场开发报建专员、猪场兽医等社招岗位。这个“总经理”工作内容包括参与制定25万出栏生猪聚落规划。

　　养猪是否还有赚头?据多个生猪养殖企业近日表态,预计今年三、四季度猪肉价格仍有回升可能。天邦股份近日在投资者调研时表示,五、六月份消费淡季过后,供给紧缺预计仍将主导猪肉价格回升。昨日,新希望董事长刘永好在线上媒体会上表示,预计短期猪肉还不存在过剩可能,但对长周期的养猪行业而言,未来生猪养殖仍将比拼科技、人员等综合成本和竞争力。

　　此外,业内还期待生猪期货上市能平滑猪周期。4月底,中国证监会正式批准大连商品交易所开展生猪期货交易。华联期货分析称,生猪期货可为市场价格提供指导,其上市后将在价格低迷时帮助企业锁定利润。

(责编：李栋、值班)
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