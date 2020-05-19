存烫伤隐患！爱仕达召回1844件电热水壶

中新经纬客户端5月18日电 据国家市场监管总局网站18日消息，日前，浙江爱仕达生活电器有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，向国家市场监督管理总局报告了召回计划，将自即日起，召回2015年4月至2016年11月期间生产的“爱仕达”牌AW-1539S型号电热水壶，涉及数量1844件。
据了解，本次召回范围内的电热水壶，壶盖尾部与壶身之间间隙过大，使用过程中可能存在烫伤的安全隐患。浙江爱仕达生活电器有限公司表示，将积极落实企业主体责任，开展缺陷产品召回、安全技术改进工作，提升产品质量安全水平，并免费为消费者客户更换符合要求的电热水壶，以消除安全隐患。
浙江爱仕达生活电器有限公司将自即日起在官方网站上发布召回计划，提示持有受影响产品的消费者停止使用该产品并联系浙江爱仕达生活电器有限公司进行免费更换。用户可登录浙江爱仕达生活电器有限公司查看持有的电热水壶是否为受影响的产品，或通过爱仕达售后服务热线进一步了解具体情况。(中新经纬APP)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】