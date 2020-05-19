存烫伤隐患！爱仕达召回1844件电热水壶

中新经纬客户端5月18日电 据国家市场监管总局网站18日消息，日前，浙江爱仕达生活电器有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，向国家市场监督管理总局报告了召回计划，将自即日起，召回2015年4月至2016年11月期间生产的“爱仕达”牌AW-1539S型号电热水壶，涉及数量1844件。

据了解，本次召回范围内的电热水壶，壶盖尾部与壶身之间间隙过大，使用过程中可能存在烫伤的安全隐患。浙江爱仕达生活电器有限公司表示，将积极落实企业主体责任，开展缺陷产品召回、安全技术改进工作，提升产品质量安全水平，并免费为消费者客户更换符合要求的电热水壶，以消除安全隐患。

浙江爱仕达生活电器有限公司将自即日起在官方网站上发布召回计划，提示持有受影响产品的消费者停止使用该产品并联系浙江爱仕达生活电器有限公司进行免费更换。用户可登录浙江爱仕达生活电器有限公司查看持有的电热水壶是否为受影响的产品，或通过爱仕达售后服务热线进一步了解具体情况。(中新经纬APP)

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