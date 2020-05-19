扎实推进外贸稳定高质量发展

2019年，在国内国际形势复杂严峻的背景之下，我国对外贸易进出口总额再创历史新高，进出口额占世界贸易的比重进一步提高，贸易结构进一步优化，贸易质量进一步提升，我国对外贸易正在朝高质量发展的目标迈进。

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展冲击很大，给我国外贸的发展也带来了严峻的挑战。在党中央坚强领导下，商务部以“六稳”为要求，以“六保”为抓手，切实解决外贸企业和我外贸领域的核心难点问题，多措并举稳住稳好外贸基本盘，促进我国外贸的可持续高质量发展。

多措并举，解决外贸企业实际困难。稳住外贸企业主体是稳外贸的核心和关键。近期，虽然我国抗疫已经取得阶段性胜利，企业基本已经实现全部的复工复产，但疫情的国际大流行导致国外开始停工停产，国外客户纷纷取消或者推迟订单，我外贸企业的主要困难从前期的开工不足变成了现在的国外订单不足。此外，各国严格的防控措施致使国际物流不畅，一般贸易企业商品“出不去”，加工贸易企业的零部件和商品“进不来出不去”，国际贸易的产业链和供应链安全也受到了威胁。所有因素叠加导致我国外贸企业在流动性上出现困难，部分外贸企业甚至濒临破产的边缘。

针对外贸企业存在的问题，在国务院外资外贸协调机制下，商务部加大跨部门、跨区域协调力度，发布了《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》《关于在做好防疫工作的前提下推动商务领域企业有序复工复产的通知》《关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》等一系列政策文件。在这些文件中，针对外贸企业的流动性问题，提出了用足用好出口退税的政策、用足用好出口信用保险的政策以及扩大出口信贷投放力度等针对外贸企业的专项政策。结合前期的专项再贷款政策以及社保缓交等政策，对于解决我国外贸企业的流动性困难起到了积极的作用。此外，针对加工贸易企业的特殊困难，提出暂停征收内销缓税利息，将内销选择性征税试点范围扩大至所有综合保税区等政策，解决了加工贸易企业的部分流动性问题。针对国外订单短期内难以恢复的问题，专门研究提出出口转内销的相关政策，帮助企业克服困难，扩大国内市场销售规模。通过搭建电商平台、展会平台、促进平台以及推动出口产品内销品牌化等方式，我国外贸企业内销的份额正在逐渐扩大，成为外贸企业解决暂时流动性问题的重要手段。在各种政策措施的综合作用下，我国外贸企业的流动性难题已基本得以解决。下一步我们会加大相关政策的宣传力度，引导外贸企业用足用用好相关支持政策。

多管齐下，扎实推进“五个优化”。在帮助企业解决实际困难的同时，商务部积极推进“五个优化”，优化国际市场布局，优化国内区域布局，优化外贸经营主体，优化外贸商品结构，优化贸易方式，促进我国外贸的稳定增长。

在优化国际市场布局方面，引导企业巩固传统市场，加大新兴市场的开拓力度，稳定我外贸国际市场份额。在优化国内区域布局方面，推动东部地区稳定贸易总规模，实现贸易高质量创新发展，提高中西部地区贸易的规模和比重，促进中西部地区贸易加快发展。在优化外贸经营主体方面，一视同仁，支持各类贸易主体用足用好支持政策，以40万家有业绩的外贸企业为依托，深入开展商务部“百名司局长进千企”行动，对企业发展中遇到的困难和问题，“一企一策”给予帮扶。针对优化外贸商品结构，引导企业根据疫情需要，提供国际市场需求的防疫和抗疫物资，以务实举措支持国际社会的抗疫行动，引导企业根据国际社会实际需求，以供给侧改革为抓手，提供适销对路的商品。在优化贸易方式方面，根据各贸易方式受疫情影响程度的不同，针对一般贸易、加工贸易提出不同的支持政策，促进出口转内销和内外贸一体化发展。“五个优化”的深入推进，进一步稳住了我国外贸的基本盘。

多策并用，培育新业态新模式。新冠肺炎疫情以来，全球贸易额大幅萎缩。相较而言，我国贸易新业态新模式快速增长，成为外贸发展的新亮点。今年一季度，我国跨境电商和市场采购贸易方式出口同比分别增长90.2%和47.9%，跨境电商零售进口同比增长10.2%。4月7日，国务院常务会议决定，在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电商综合试验区，跨境电商综合试验区已经扩大到105个。当前传统外贸受到疫情较大冲击，我们必须坚定不移地支持贸易新业态新模式的发展，培育外贸新动能，使其成为外贸发展新亮点。下一步，我们会根据对外贸易发展的实际情况，进一步研究提出扩大二手车出口、加工贸易保税维修、离岸贸易、外贸综合服务企业等其他贸易新业态新模式的创新发展。

受新冠肺炎疫情影响，今年外贸发展的环境异常严峻复杂。尽管境外疫情扩散蔓延的势头尚未得到有效控制，疫情对世界经济贸易和全球产业链供应链的巨大冲击仍在复杂的发展和演变过程中。在党中央、国务院一系列“六稳”和“六保”政策的支持下，我们有能力，有条件稳住稳好我国的外贸基本盘。

（作者系商务部研究院对外贸易研究所所长）

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