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国务院扶贫办：打赢脱贫攻坚战的时间节点不变

2020年05月19日10:03  来源：经济参考报
 

5月18日，国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富在新闻发布会上介绍，疫情对脱贫攻坚影响正在逐步克服，不会改变脱贫攻坚大局。脱贫攻坚目标任务不变，决不因疫情而留下锅底；现行扶贫标准不变，既不降低也不拔高；打赢脱贫攻坚战的时间节点不变，既不推迟也不提前。

刘永富介绍，截至目前，驻村帮扶工作力量全部到位，挂牌督战全面实施、有序推进，贫困劳动力外出务工已达去年外出务工总数的95.4%，中西部地区扶贫公益岗位安置343万贫困劳动力，扶贫龙头企业复工率97.5%、扶贫车间复工率97％、扶贫项目开工率82%。消费扶贫行动开局良好，中西部地区认定扶贫产品4万余个，实现销售275亿元，东部地区消费扶贫金额48亿元。东西部扶贫协作资金和干部人才超额到位。

刘永富介绍，下一步还将采取以下措施：一是强化挂牌督战。对未摘帽的52个贫困县和贫困人口多、脱贫难度大的1113个贫困村挂牌督战，督促七个省（区）落实好实施方案，重点解决“三保障”和饮水安全方面突出问题，做好易地扶贫搬迁后续扶持等工作。

二是强化就业扶贫。今年全国外出务工贫困劳动力要超过2800万人，东部吸纳中西部地区贫困劳动力务工总数、中西部地区外出务工贫困劳动力总数不少于去年；各企业和项目建设优先安排贫困劳动力务工；加快200万有意愿外出贫困劳动力外出务工；支持扶贫龙头企业、扶贫车间复工复产。

三是强化消费扶贫。与东部地区和城市“菜篮子”“米袋子”工程结合，强化产销对接和电商扶贫。

四是强化监测帮扶。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户及因疫情或其他原因收入骤减或支出骤增户加强监测，提前采取针对性的帮扶措施。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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