交通运输部：建设交通强国各项工作正在有序推进

人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰） 5月19日，交通运输部部长李小鹏在国新办发布会上表示，我国已经是交通大国，建设交通强国，加快建设交通强国势在必行，时不我待。“目前，我国建设交通强国各项工作正在有序地推进。”

李小鹏表示，下一步，交通运输部将重点围绕着抓规划、抓试点、抓项目做好各项工作：

抓规划。交通运输部正在编制《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050）》，简称“30年规划纲要”。这个规划纲要已经初步完成编制和研究工作，正在征求各方面意见和专家的评审。下一步，准备抓紧抓实做好规划的各项工作，年内准备报党中央、国务院审定。同时还在编制《“十四五”综合交通发展规划》，也就是说在“十三五”取得成绩的基础上，瞄准2021到2025年，推动综合交通有效地高质量发展。

抓试点。加快建设交通强国是一个庞大的系统工程，做好试点十分重要。目前已经确定了两批34家试点单位，包括省区市的交通主管部门，包括有关的大型企业，也包括有关的高校和科研机构，围绕“一流的设施、一流的技术、一流的管理和一流的服务”四大领域22个试点项目，开展试点工作，力争用三到五年的时间取得初步成效。下一步，还要滚动推进更多的试点项目。我们也欢迎有关的地方交通运输部门、有关的企业、有关的科研机构及高等学校能够参与到试点当中。

抓大项目。目前，一批大项目正在有效推进，比如川藏铁路的建设，深中通道的建设都在积极有效推进。下一步，还要选择更多的重大项目来有效推进。

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