人民网>>财经

交通运输部：如期实现具备条件的乡镇和建制村通客车的任务

2020年05月19日12:43  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰） 2019年，是交通运输发展历史上具有重要里程碑意义的一年。

这一年，交通脱贫攻坚取得重大进展，新建、改建农村公路29万多公里，新增通客车建制村超过9400个，所有具备条件的乡镇和建制村通了硬化路，村村通了邮。

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，目前传统贫困地区的交通建设情况如何？今年在助力扶贫攻坚方面交通运输部还有哪些举措呢？

5月19日，交通运输部部长李小鹏在国新办发布会上表示，“要想富先修路”这句话没有过时，小康路上决不让任何地方因为交通而掉队。下一步，我们将继续加大投入的力度，加大工作的力度，加大帮扶的力度，坚决打赢脱贫攻坚战。

加大力度。要以“三区三州”为重点，尽最大可能加大倾斜支持力度，努力完成好“十三五”交通扶贫规划规定的各项任务。

集中攻坚。加快推进剩下的具备条件的乡镇和建制村通客车的任务。目前还有12个乡镇、287个行政村还没有通客车，今年这个任务要如期完成。

凝聚合力。发挥行业优势，做好定点扶贫、对口支援、联系片区扶贫的收官工作。

确保实效。要认真抓好脱贫攻坚专项巡视“回头看”问题的整改，交出实实在在的脱贫账，严防数字脱贫和虚假脱贫。

远近结合。要以“四好农村路”建设为抓手，因地制宜推动交通扶贫项目向进村入户倾斜，还要做好脱贫攻坚和乡村振兴战略的有机衔接。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved