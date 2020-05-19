交通运输部：如期实现具备条件的乡镇和建制村通客车的任务

人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰） 2019年，是交通运输发展历史上具有重要里程碑意义的一年。

这一年，交通脱贫攻坚取得重大进展，新建、改建农村公路29万多公里，新增通客车建制村超过9400个，所有具备条件的乡镇和建制村通了硬化路，村村通了邮。

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，目前传统贫困地区的交通建设情况如何？今年在助力扶贫攻坚方面交通运输部还有哪些举措呢？

5月19日，交通运输部部长李小鹏在国新办发布会上表示，“要想富先修路”这句话没有过时，小康路上决不让任何地方因为交通而掉队。下一步，我们将继续加大投入的力度，加大工作的力度，加大帮扶的力度，坚决打赢脱贫攻坚战。

加大力度。要以“三区三州”为重点，尽最大可能加大倾斜支持力度，努力完成好“十三五”交通扶贫规划规定的各项任务。

集中攻坚。加快推进剩下的具备条件的乡镇和建制村通客车的任务。目前还有12个乡镇、287个行政村还没有通客车，今年这个任务要如期完成。

凝聚合力。发挥行业优势，做好定点扶贫、对口支援、联系片区扶贫的收官工作。

确保实效。要认真抓好脱贫攻坚专项巡视“回头看”问题的整改，交出实实在在的脱贫账，严防数字脱贫和虚假脱贫。

远近结合。要以“四好农村路”建设为抓手，因地制宜推动交通扶贫项目向进村入户倾斜，还要做好脱贫攻坚和乡村振兴战略的有机衔接。

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