张栋：新基建带动通信模组迎来新的机遇

人民网北京5月19日电 （记者乔雪峰） 今年以来，我国政府密集部署加快推进“新型基础设施”建设进度。其中，5G被认为是在“新基建”七大领域中扮演领头羊的角色。5G不仅自身成为新的经济增长点，同时还与物联网、大数据、人工智能等行业紧密结合，共同推动我国经济高质量发展。据中国信通院预测，到2025年，5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，同时5G网络建设还将带动产业链上下游等，预计累计带动3.5万亿元投资。

5月18日，移远通信5G智“建”未来线上产业峰会在线上召开，参会嘉宾相聚云端，围绕5G发展现状、未来应用趋势、新基建、物联网等热门话题，分享最前沿的行业信息以及最新的战略布局等。

移远通信首席运营官张栋出席大会并致辞。他表示，在5G进入商用的节点上，国内迎来政策的东风，这对于5G发展来说，可谓是恰逢天时、地利、人和。而通信模组是物联网的核心部件和关键一环，也是各类智能终端的标配，将为5G万物互联起到基础支撑的作用。“相信在新基建的带动下，通信模组将迎来新的机遇，实现新一轮的快速发展。”

截至2019年底，已有超过2亿片移远模组在世界各地为车联网、智慧能源、智慧城市、智慧工业、智慧农业、智能支付等各行各业应用提供稳定、可靠的无线连接，在推动许多传统行业转型升级、焕发新的活力的同时，也让人们的生产和生活变得更加便捷、高效、智能。

据张栋介绍，2019年，移远通信实现了超过7500万片的出货量，营业收入达到41.3亿元，同比增长53%，移远仅花了一年半的时间就实现了出货量从1亿片到2亿片的“小目标”。

2020年，5G进入了关键的商用阶段，面向不同领域的终端应用相继问世，5G模组的成熟度显著提高。在峰会现场，5G终端应用领域的演讲嘉宾介绍了搭载移远5G模组的产品最新进展，其中一些已经进入正式商用阶段。

5月7日，工信部办公厅正式发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，明确提出要推动2G/3G物联网业务向NB-IoT与Cat 1迁移转网，建立NB-IoT（窄带物联网）、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系，同时打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。

张栋表示，5G相关技术的不断成熟，将为新基建各个细分领域的发展提供助推器。除了5G，新基建涵盖的工业互联网、新能源汽车充电桩、人工智能、大数据中心、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通等领域主要面向行业应用，面对汹涌浪潮，移远将加速5G终端的落地应用，继续积极参与5G生态共建，与运营商、垂直行业客户以及产业链各方携手，为新基建加码提速。

作为低功耗广域物联网的主要技术标准之一，NB-IoT（窄带物联网）预计将在今年6月作为3GPP 5G技术的重要组成部分，被正式纳入ITU IMT-2020标准中。经过四年发展，NB-IoT从政策、技术、应用上已日渐成熟，在智能水表、智能燃气表、电动车监控等应用的连接数均已实现千万级应用，并由点及面，向管网监控、电网断路器等行业纵深渗透。此外，各种新兴应用也层出不穷，包括智能门锁、门磁、路灯等，逐步拉开了2G应用的替代帷幕。

据了解，移远丰富的产品线也广泛应用在远程抄表、智能烟感、跟踪器等垂直行业，并完成了全球主要运营商现网测试，可支持国内客户拓展全球市场。截至2020年第一季度，移远在全球范围内的NB-IoT出货量已突破3000万片。

在5月18日的峰会上，移远通信还介绍了其第三代NB-IoT模组新品，为5G NB-IoT迎来产业化发展新阶段助力。据移远通信副总经理孙延明介绍，这两款模组BC950V、BC280V均基于海思Boudica 200芯片研发，符合3GPP R14/R15标准，分别与其明星产品BC35-G、BC28相互兼容，方便现有客户对其终端进行平滑升级。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)