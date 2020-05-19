5G商用按下“加速键” 一加积极推动5G商用化进程

2020年以来，我国政府的一系列举措对“新基建”进行紧密部署，其中多次强调5G建设的重要性，要求加快5G网络、数据中心等新型基础设施的建设进度。5G商用化按下了“加速键”。

5G商用化的进程离不开国家和行业的共同推动。根据工信部的最新数据，截至3月底，全国已经建成5G基站19.8万个，预计年底全国5G基站将超60万个。5月7日，全球海拔最高的5G基站在6500米的珠峰开通。与消费者关系最密切的5G终端设备也早已进入量产阶段，华为、一加、OPPO等手机厂商陆续推出商用5G手机，进一步推动5G商用化的进程。

SA将是5G最终演进方向 一加取得新突破

SA（独立组网）和NSA（非独立组网）是全球通行的两种5G组网模式。两者的差别在于，SA能够实现5G网络的更多特性和功能，满足各类行业用户的使用需求。NSA虽然部署成本较低，但会导致海量物联网接入和低时延特性无法发挥。因此，一定程度上说，SA才是5G的最终演进方向。

然而，手机终端支持双模组只是实现5G商用的第一步。要真正连接5G网络，需要将芯片、运营商和手机厂商等生态链上下游进行全方位打通。这也是为什么市面上出现许多双模5G手机，但用户却始终离5G体验有一定距离的重要原因。

此次一加成功使用商用5G设备连接SA 5G网络，意味着5G技术在商用化发展上迈出了关键一步。在连接T-Mobile SA 5G网络的现场测试过程中，一加研发团队取得了多项低频段5G成果，包括首次通过VoNR呼叫技术完成语音通话，并成功借助ViNR技术实现首次视频连接，以及利用EPS Fallback技术进行首个语音和视频通话。对此，一加CEO刘作虎表示，借助SA 5G网络的低延迟性和高数据容量，一加将为用户提供更好的5G体验。

随着5G建设号角的吹响，国内面向SA 5G网络的部署也不断加快。近日，工信部下属机构中国信通院发布消息，由深圳信息通信研究院（中国信息通信研究院南方分院）联合深圳移动、联通、电信以及华为、中兴等企业共同建设的深圳第五代移动通信试验网络正式开通，是全国首个规模采用SA独立组网的5G行业应用试验网络。

推动5G商用化进程 一加进行全方位部署

面临5G，不同企业的抉择也有所不同，或安静等待社会成果的落成，或选择积极出击，把握住时代的机遇。一加属于后者，作为一个成立不到七年的年轻手机品牌，在5G技术还不完全成熟的情况下，一加为什么要主动去推动5G的商用化进程？

刘作虎认为，这是由品牌基因和用户属性决定的。一加用户是一群对新鲜技术保持好奇心的年轻精英，是一群最愿意对5G尝鲜的用户，早在5G建设还刚刚起步的时候就有大批用户在一加社区关注和讨论5G。有了用户对5G的热情，再加上一加“用户思维”理念的驱使，5G项目早早便在一加内部得以成型。

运营商合作伙伴的支持也让一加在5G建设上拥有更多先发优势。2019年，一加先后联合英国运营商EE、芬兰运营商Elisa、美国运营商T-Mobile发布了商用5G手机。根据Counterpoint数据，一加在2019年全美5G手机市场中占据11%的市场份额，位列第三。

目前，一加在全球已经建立了三个5G实验室，对射频电路、天线和多媒体等领域技术进行集中研究，每个实验室的投入都达到上亿元人民币。今年四月，一加发布了支持NSA/SA双模5G的一加8系列，并在全球范围内实现了对低频、中频Sub 6以及高频毫米波三大主流5G频段的支持。

可以看出，一加近年来不断对5G产品进行深入研发，并综合运营商生态链的力量，积极推动5G的商用化进程。每次通讯技术的升级，都会给社会带来深远影响，5G的进步及其带来的技术革新，将使未来生活释放出无限的可能。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)