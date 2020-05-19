人民网>>财经

5G商用按下“加速键” 一加积极推动5G商用化进程

2020年05月19日13:17  来源：人民网-财经频道
 

2020年以来，我国政府的一系列举措对“新基建”进行紧密部署，其中多次强调5G建设的重要性，要求加快5G网络、数据中心等新型基础设施的建设进度。5G商用化按下了“加速键”。

5G商用化的进程离不开国家和行业的共同推动。根据工信部的最新数据，截至3月底，全国已经建成5G基站19.8万个，预计年底全国5G基站将超60万个。5月7日，全球海拔最高的5G基站在6500米的珠峰开通。与消费者关系最密切的5G终端设备也早已进入量产阶段，华为、一加、OPPO等手机厂商陆续推出商用5G手机，进一步推动5G商用化的进程。

SA将是5G最终演进方向 一加取得新突破

SA（独立组网）和NSA（非独立组网）是全球通行的两种5G组网模式。两者的差别在于，SA能够实现5G网络的更多特性和功能，满足各类行业用户的使用需求。NSA虽然部署成本较低，但会导致海量物联网接入和低时延特性无法发挥。因此，一定程度上说，SA才是5G的最终演进方向。

然而，手机终端支持双模组只是实现5G商用的第一步。要真正连接5G网络，需要将芯片、运营商和手机厂商等生态链上下游进行全方位打通。这也是为什么市面上出现许多双模5G手机，但用户却始终离5G体验有一定距离的重要原因。

此次一加成功使用商用5G设备连接SA 5G网络，意味着5G技术在商用化发展上迈出了关键一步。在连接T-Mobile SA 5G网络的现场测试过程中，一加研发团队取得了多项低频段5G成果，包括首次通过VoNR呼叫技术完成语音通话，并成功借助ViNR技术实现首次视频连接，以及利用EPS Fallback技术进行首个语音和视频通话。对此，一加CEO刘作虎表示，借助SA 5G网络的低延迟性和高数据容量，一加将为用户提供更好的5G体验。

随着5G建设号角的吹响，国内面向SA 5G网络的部署也不断加快。近日，工信部下属机构中国信通院发布消息，由深圳信息通信研究院（中国信息通信研究院南方分院）联合深圳移动、联通、电信以及华为、中兴等企业共同建设的深圳第五代移动通信试验网络正式开通，是全国首个规模采用SA独立组网的5G行业应用试验网络。

推动5G商用化进程 一加进行全方位部署

面临5G，不同企业的抉择也有所不同，或安静等待社会成果的落成，或选择积极出击，把握住时代的机遇。一加属于后者，作为一个成立不到七年的年轻手机品牌，在5G技术还不完全成熟的情况下，一加为什么要主动去推动5G的商用化进程？

刘作虎认为，这是由品牌基因和用户属性决定的。一加用户是一群对新鲜技术保持好奇心的年轻精英，是一群最愿意对5G尝鲜的用户，早在5G建设还刚刚起步的时候就有大批用户在一加社区关注和讨论5G。有了用户对5G的热情，再加上一加“用户思维”理念的驱使，5G项目早早便在一加内部得以成型。

运营商合作伙伴的支持也让一加在5G建设上拥有更多先发优势。2019年，一加先后联合英国运营商EE、芬兰运营商Elisa、美国运营商T-Mobile发布了商用5G手机。根据Counterpoint数据，一加在2019年全美5G手机市场中占据11%的市场份额，位列第三。

目前，一加在全球已经建立了三个5G实验室，对射频电路、天线和多媒体等领域技术进行集中研究，每个实验室的投入都达到上亿元人民币。今年四月，一加发布了支持NSA/SA双模5G的一加8系列，并在全球范围内实现了对低频、中频Sub 6以及高频毫米波三大主流5G频段的支持。

可以看出，一加近年来不断对5G产品进行深入研发，并综合运营商生态链的力量，积极推动5G的商用化进程。每次通讯技术的升级，都会给社会带来深远影响，5G的进步及其带来的技术革新，将使未来生活释放出无限的可能。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved