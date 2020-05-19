商务部：4月份我国消费市场呈加速复苏态势

人民网北京5月19日电 （杨曦）商务部消费促进司负责人今日介绍2020年1-4月我国消费市场运行情况时表示，随着全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，企业复商复市不断加快，生产生活秩序逐步恢复，4月份我国消费市场呈加速复苏态势。

数据显示，受新冠肺炎疫情影响，1-4月份社会消费品零售总额10.68万亿元，同比下降16.2%。该负责人指出，前四月消费市场主要有以下特点：

一是消费降幅进一步收窄。4月份，全国社会消费品零售总额2.82万亿元，同比下降7.5%，降幅比上月收窄8.3个百分点，比1-2月收窄13个百分点。1-4月份，社会消费品零售总额降幅比一季度收窄2.8个百分点，比1-2月收窄4.3个百分点。

二是线上增幅进一步提高。1-4月份，全国实物商品网上零售额2.56万亿元，同比增长8.6%，增幅比一季度加快2.7个百分点；占社会消费品零售总额比重24.1%，比一季度和去年同期分别提高0.5个和5.5个百分点。全国网上零售额2.59万亿元，同比增长1.7%，比一季度回升2.5个百分点。

三是重点商品销售进一步回升。食品、药品等居民基本生活必需品快速增长，4月份粮油食品类、中西药品类商品同比分别增长18.2%和8.6%。汽车、通讯等前期抑制冻结的升级型耐用消费品销售明显回升,销售同比分别持平、增长12.2%，比上月分别回升18.1个和5.7个百分点。家电类、家具类商品销售同比分别下降8.5%和5.4%，分别回升21.2个和17.3个百分点。

四是服务消费进一步回暖。4月份，全国餐饮收入2307亿元，同比下降31.1%，降幅比上月收窄15.7个百分点。餐饮业商务活动指数升至60.0%以上，比上月回升超过10个百分点，明显回暖。

五是价格涨幅进一步回落。4月份，全国居民消费价格同比上涨3.3%，涨幅比上月回落1个百分点。其中，消费品、服务价格同比分别上涨4.7%和0.9%，涨幅比上月分别回落1.5个和0.2个百分点。猪肉价格连续12周下降，同比上涨96.9%，涨幅回落19.5个百分点。

该负责人表示，我国拥有超大规模市场优势和内部潜力，新冠肺炎疫情对国内消费市场的冲击是阶段性的。随着复工复产逐步推进，生产生活秩序逐渐恢复正常，国内消费将继续保持稳步复苏势头。下一步，商务部在做好常态化疫情防控前提下，将进一步加快推动各类商场、市场和生活服务业复商复市，加快落实已出台的各项促消费政策措施，积极促进消费回补和潜力释放。

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