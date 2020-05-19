保就业稳大局：建行有何应对之策

主 持 人：《金融时报》记者 陆宇航

特邀嘉宾：建设银行人力资源部总经理 李民

建设银行公司业务部总经理 程远国

建设银行普惠金融事业部总经理 张为忠

4月17日，中共中央政治局会议在强调加大“六稳”工作力度的同时，首次提出了“六保”。从“六稳”到“六保”，对居民就业的关注都居于首位，面对非常时期的非常举措，建设银行迅速行动，通过一系列举措为保就业稳大局贡献国有大行力量。

近日，在接受《金融时报》记者独家专访时，建行有关部门负责人详细介绍了该行从支持高校毕业生就业，到保障农民工就业及权益，再到助力小微企业和产业链复工复产，从而保障企业生产经营及就业稳定等最新的全方位有益实践。

主持人：面对疫情挑战，建行如何积极落实稳就业政策，助力高校毕业生就业？

李民：根据中央“六稳”“六保”工作部署，建行始终坚持把做好高校毕业生就业作为重中之重，通过增加就业岗位、促进大学生就业等一系列举措，切实履行国有大行责任。具体采取了以下四方面的措施：

一是持续增加就业岗位，不断扩大毕业生招聘规模。在秋季即将开始的新一年招聘季，建行将在今年计划基础上增加10%的招聘规模，进一步扩大岗位供应。

二是强化服务重心，加大湖北等受疫情影响严重地区高校和毕业生的招聘服务力度。疫情发生后，建行积极与高校、教育部门、就业主管部门等主动对接，踊跃参与各单位组织的网络双选会，及时提供就业信息。后续将视疫情防控形势变化，适时启动面向湖北当地高校的专场招聘会，精准对接就业信息，做好毕业生就业服务工作。针对今年部分毕业生因疫情原因导致延迟离校等情况，统筹考虑毕业和招聘工作的衔接，适当延长各项手续办理时限，切实把党中央、国务院对高校毕业生的关心关爱落实到位。

三是启动春季招聘，运用科技手段优化毕业生求职体验。建行积极创造条件、主动作为，于4月初启动了春季校园招聘。同时，落实国家疫情防控期间“推广优化线上招聘服务”的要求，在校园招聘中积极采用在线笔试等线上方式，实现“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”。通过打造全新招聘官网、搭建人才招聘微信公众号，增加移动端报名、远程面试等功能，切实提升招聘灵活性与智能化，优化应聘者的求职体验，努力打造更优质、更便捷的线上招聘服务平台。

四是将继续启动暑期实习生和学子下乡计划，积极帮助毕业生提高就业适应能力。在去年成功开展“建习生”暑期实习项目和“金智惠民——乡村振兴”万名学子暑期下乡计划的基础上，今年暑期，建行将继续扩大规模，组织开展暑期实习和学子下乡项目，提供超过1万个实习实训岗位。

主持人：疫情期间，建行如何运用供应链金融助力产业链复工复产，保障企业生产经营及就业稳定？成效如何？

程远国：随着全球产业布局发展，产业链、供应链、服务链、价值链的联系非常紧密，疫情之下，供应链的重要作用及地位更加凸显。受疫情影响，人员流动不畅、物流受阻、消费途径受限，终端销售遭遇冰点，多行业供应链面临应急大考。在供应链资金流方面，销售回款减速、工资、房租等成本支出进一步加剧资金压力，出现多个产业链“堵点”、资金链“断点”，这些链条节点上的企业一旦经营难以为继，为降低成本，必然采取裁撤员工、停止招工等举措降低资金流出量。特别是在相互依赖度较高的供应链链条中，一个节点链条企业发生风险，将有可能演变成为全链条系统性风险，形成全链条人员裁撤。

为此，建行充分发挥网络供应链业务“全流程在线不落地操作，客户点点鼠标即可融资”的优势，提供“零距离”“零接触”全流程在线融资服务，一方面开辟绿色通道，简化准入流程、减免企业费用；另一方面运用延期、展期政策全力保障困难企业生产运营。此外还建立应急响应机制，供应链全国服务热线保持“7×24小时”畅通，确保关键时期金融服务不间断。建行依托供应链金融全力助力抗疫，加速复产复工，稳定企业运营，保障企业员工正常工作生活，力争大作为，体现大担当。

1月25日至4月30日，建行已为近1700家核心企业的1.64万户链条客户提供超过750亿元的网络供应链融资服务，其中小微企业占比87.91%、民营企业占比96.57%。帮助企业盘活应收应付、将存货变现，有效缓解资金压力。用金融活水链接供应链各节点，直接打通产业链“堵点”、续接资金链“断点”，为企业注入“活力点”，助力产业链恢复正常运行，力保就业。如，疫情期间，建行为三一集团产业链上游400多家供应商专门建立服务团队，设立供应商微信服务群提供在线指导，供应商一天内就能完成申请融资到放款入账全流程，目前已投放融资资金13亿元，让那些两个多月没开工、没进账的供应商能发出工资，恢复生产，也为三一集团整个产业链的协同复工复产按下了“加速键”。

主持人：受疫情冲击，农民工作为当前经济发展链条的重要一环，在保障特殊时期农民工就业及权益方面，建行有什么创新服务？成效如何？

程远国：建行始终坚持“以人民为中心”，聚焦“农民工讨薪难”社会痛点问题，举全行之力创新标本兼治的“民工惠”方案，依托科技赋能、数据驱动，广泛联接政府、业主、总包、劳务公司、农民工和用工管理平台，有效解决“有钱发”“发给谁”“发到手”三大关键问题，让金融活水精准流向农民工这一最需要滋润的群体。

自2018年底推广以来，截至今年4月末，建行已投放“民工惠”专项融资款811亿元，为739万名农民工提供了发放工资服务。特别是疫情期间，建行开辟绿色通道，全力提供打通全产业链的“民工惠”服务，确保特殊时期产业链最末端的农民工也能够第一时间拿到工资、安心务工。例如，建行为广东某环卫集团的劳务供应商提供了1600万元“民工惠”专项融资款，保障了6个省份14个城乡环卫项目的近1万名环卫农民工及时拿到工资补助；以优惠利率向深圳某装饰行业龙头企业发放“民工惠”专项融资款3亿元，高效解决了客户工程款不能及时到位难以足额支付工资的燃眉之急，破解了企业复工复产的资金“梗阻”，以普惠大众的金融服务助力农民工稳定就业。

主持人：小微企业贡献了80%的就业，是扩大就业、改善民生的重要支撑，建行通过哪些举措为小微企业生产经营及就业稳定提供保障？

张为忠：建行贯彻落实党中央、国务院的决策部署，服务国家疫情防控和经济社会秩序与发展大局，推出普惠金融“复工助企”计划，缓解疫情以来小微企业流动性紧张局面，支持有发展潜力、暂时遇到困难的小微企业渡过难关，助力保居民就业。疫情发生以来，截至4月30日，累计为小微企业发放贷款超过5700亿元。

“复工助企”计划具体包含“四专五化十八条措施”，通过“专门客群、专项政策、专属服务、专享红利”“四专”机制，“线上化、自动化、专属化、红利化、综合化”“五化”服务，着力实施扶微纾困系列措施，为广大小微企业、个体工商户提供针对性金融保障，支持实体企业复工复产。

在信贷政策方面，建行推出了多项倾斜措施。首先是将人民银行专项再贷款支持的全国、重点地区疫情防控重点保障企业，以及其他符合标准的疫情防控及重要物资保障、生活必需品的生产、购销、运输等企业纳入白名单，实行差别化信贷政策，优化审批流程，简化押品等管理流程，实施精准对接，实现全覆盖服务。

其次是充分保障小微企业合理融资需求，对普惠型小微企业配置专项信贷规模，支持企业渡过难关。

再次是着力降低小微企业融资成本，主动减费让利。对普惠型小微企业新发放贷款利率进行优惠，下调0.5个百分点，涉及疫情防控相关行业的下调0.9个百分点。对纳入人民银行专项再贷款支持的全国和重点地区疫情防控重点保障企业的，用于疫情防控的贷款利率按不超过一年期LPR减100BPS。对于受疫情影响遇到暂时困难的企业，授权各分行根据具体情况采取下调利率、减免逾期利息等措施予以帮扶，降低企业融资成本。

同时，各级分支机构成立普惠金融服务支持团队，对疫情防控、复工复产的小微企业、个体工商户贷款需求优先受理，线上业务实时审批，线下业务快速审批，全力保障疫情期间小微企业金融服务供给。

此外，针对疫情防控全产业链及受疫情影响的小微企业提供“云义贷”专属服务，组合信用及抵押、质押、保证等多种担保方式，灵活满足企业融资需求，单户贷款最高3000万元，对个体工商户群体推出“个体工商户经营快贷”“个体工商户抵押快贷”等大数据信贷产品，快速满足客户复工复产需求。

(责编：李栋、值班)