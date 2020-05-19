红星美凯龙总冠名天猫618超级晚

5月18日，红星美凯龙牵手天猫，联动千大家居品牌，重磅启动首届红星美凯龙周年宠粉节。与此同时，红星美凯龙还首次公布了独家冠名天猫618超级晚，这场史无前例的强强联手，将顺势拉开天猫618理想生活狂欢季的序幕，点燃2020年国人家居焕新的热情。

作为此次宠粉节的发起方，红星美凯龙家居集团执行总裁朱家桂表示，今年上半年，红星美凯龙的一举一动都受到了整个行业的关注：从免租1个月，到捐出6600万关爱湖北武汉一线ICU医护人员，再到联合全行业发放20亿消费券，多项产业帮扶计划，引导家居行业消费回暖复苏。在刚刚结束的五一大促中，红星美凯龙全国商场销售额超87.06亿，消费人数29.5万，掀起了2020中国家居产业经济提振行动的浪潮，也让整个行业看到了后疫情时代家居家装行业的消费热情。

据他透露，今天红星美凯龙重磅发布周年宠粉节，并公布独家冠名天猫618超级晚。此次618期间，红星美凯龙将联手天猫，以顶级淘系资源和顶级明星直播助阵，与家居品牌合作伙伴携手提振行业经济。与此同时，红星美凯龙将进一步加速商场数字化的基建和天猫同城站的建设，更好地赋能家居行业。

红星美凯龙家居集团执行总裁朱家桂致辞

据悉，在此次周年宠粉节期间，红星美凯龙将全面升级服务承诺：在提供家居购物服务之外，增加了家装设计、施工等服务；新增“线上线下一体化”，确保消费者线上、线下购物所享受的服务一致；升级新增“家居维保”，免费为消费者提供如床垫除螨、沙发保养、地板保养等的售后维保服务。

发布会现场，阿里妈妈客户营销中心总经理兼天猫内容中心总经理王俊到场致辞。他表示，618是除了天猫双11之外的最大营销IP，超级晚更是其中最燃的亮点，而且今年的超级晚不只是一台晚会，它更是一个持续整个618周期的大内容IP，可谓是“天猫618，天天超级晚”。在618期间，天猫还为红星美凯龙定制了8场专场淘宝直播、抖音区域挑战赛、天猫618黄金档位互动城的一环资源等一揽子的全域营销解决方案，实现营销场和内容场的闭环。

据他透露，江苏卫视、抖音、B站、微博、优酷都是此次天猫618超级晚的深度合作伙伴，届时该台晚会也会在江苏卫视和优酷同步直播。根据节目内容，天猫还为红星美凯龙形成了定制化的深度互动专案，同时在淘宝开辟了第二现场互动直播，持续聚合年轻群体流量并实现转化。

阿里妈妈客户营销中心总经理兼天猫内容中心总经理王俊致辞

红星美凯龙家居集团执行总裁兼新零售中心总经理陈东辉致辞。他表示，红星美凯龙将推动22个天猫同城站的167家数字化商场，全面参与天猫618大促活动，聚焦尖货爆款、同城折扣卡、轻店、淘宝直播各类营销玩法，结合集团打造的首届红星美凯龙“周年宠粉节”活动，联合天猫及各大品牌打造一场家居行业盛会！

他提出，2020年是红星美凯龙与阿里巴巴深入业务合作的关键一年，红星美凯龙将全面拥抱阿里生态，以天猫同城站为线上运营主阵地，全力推动各城市商场实现卖场数字化，上线天猫同城站轻店，并将淘宝直播作为核心营销工具，提高新零售线上线下一体化运营能力，赋能商家助力商场经营。

红星美凯龙家居集团执行总裁陈东辉致辞

天猫家装事业部新零售总经理冬一致辞。他谈到自去年与红星美凯龙合作以来，双方打通天猫线上场与红星美凯龙的线下场，为进一步实现家居新零售的落地共同努力。他表示，今年的天猫618理想生活季，从组织、动员，都体现了红星美凯龙作为超级平台的行业担当。他希望，天猫能够与红星美凯龙一起，在6月打一场比五一大促更漂亮的仗。

天猫家装事业部新零售总经理冬一致辞

随后，红星美凯龙家居集团副总裁何兴华首度揭秘红星美凯龙周年宠粉节的终极玩法，将整场发布会推向高潮。

红星美凯龙家居集团副总裁何兴华发布红星美凯龙周年宠粉节硬核玩法

红星美凯龙火力全开

五核驱动壕气宠粉

据红星美凯龙家居集团副总裁何兴华介绍，此次周年宠粉节，红星美凯龙将借势天猫618理想生活狂欢季，与天猫一起为所有家居消费者打造一场宠粉盛宴。届时，红星美凯龙将用超大力度的优惠、顶流巨星联袂、顶级资源霸屏天猫、全面沸腾的中国家居第一私域流量池以及最重磅的天猫618超级晚的红星美凯龙首冠加冕，作为五大营销硬核，全面驱动，火力全开！让每一位红星美凯龙和天猫的粉丝都能真切地感受到极致宠爱！

硬核第一弹：“大利壕宠”。此次宠粉节期间，红星美凯龙将联合千大家居品牌，放利宠粉：家装下定送最高6800礼包、享全案设计费立减10%、赠130万保额装修施工险；抢3100元宠粉券包，壕赠50万份无门槛神券；万款尖货买一免一；天猫同城站专享折上再享98折的宠粉礼遇。真正做到家装家居一体化，从设计、施工到家居设计尖货，为消费者提供一站式拎包入住服务，打造年中家居市场的消费狂欢。

硬核第二弹：“顶流明星”双女神联袂直播秀。国民女神高圆圆和顶流直播女神薇娅首度联袂，共同助力此次红星美凯龙周年宠粉节。6月12日，薇娅将开设红星美凯龙专场，高圆圆也将作为“美好生活分享官”空降直播间，与粉丝分享自己的美好生活感悟，放送惊喜福利。

硬核第三弹：“顶级资源”淘系霸屏覆盖。与宠粉节同步启动的天猫618理想生活狂欢季中，天猫作为红星美凯龙的宠粉好搭档，将给予此次宠粉节全方位的流量加持。所有同城站将在天猫618新零售会场拥有独立会场，承接天猫公域流量引流到店铺。在此次618期间，天猫为线下零售门店商家推出流量运营新利器——轻店，并将淘系内搜索、直播、家装频道等端口流量大力度专项向其倾斜。目前，红星美凯龙全国商场正在飞速上线轻店，并推动3000-5000家经销商伙伴上线轻店。此外，天猫还特别支持了包括手淘首焦、同城站频道/首坑、手淘手猫push等站内最优质资源位，为此次红星美凯龙周年宠粉节强势引流。

硬核第四弹：“直播营销+社群营销+全民营销”三箭齐发。在此次周年宠粉节中，红星美凯龙将凭借深耕5年营销数字化布局，打造家居行业最大私域流量池，齐发三箭——“直播营销+社群营销+全民营销”，全面激活私域粉丝。在周年宠粉节期间，红星美凯龙将推出500余场“大牌天团”、“空间美学大赏”、“百城联动壕宠”等专题直播；启动第二期“万群V5”行动，9347个精准社群全面沸腾、激活182.5万中高端家装业主，为宠粉节蓄客；凭借全民营销平台这一家居行业最大的达人私域流量阵地，发动超40万达人为活动引流蓄客，冲击达人裂变组团新纪录。

硬核第五弹：独家冠名“顶级IP”——天猫618超级晚。作为宠粉节的“终极王炸”，发布会首次对外公布了红星美凯龙将独家冠名天猫2020年上半年最顶级IP——天猫618超级晚。届时，一线卫视频道、热门视频网站、热门社交平台，实现全平台强势曝光；集结当下顶级流量的超级偶像、主播，多维度惊喜演绎家居时尚，抢占话题C位；天猫全域资源超级共振，淘内网红直播、“猜你喜欢”个性推荐、全民互动城游戏、抖音挑战赛、内容种草等，全方位打造最潮的内容互动矩阵。

红星美凯龙联手千大品牌

霸气放利联合宠粉

作为红星美凯龙重磅打造的首届周年宠粉节，红星美凯龙联合千大家居品牌发布“宠粉宣言”，强势宠粉。

发布会现场，来自欧派橱柜、顾家家居、喜临门、红苹果、亿田、必美国际、米兰之窗、科勒、北欧E家、艾仕、久盛地板、松堡王国、丝涟、天格地板、梦百合、台森家具、华帝、可至家居、老板电器、意大利威乃达橱柜、海尔智家、JCC天洋墙布等22家品牌悉数到场，发布“宠粉宣言”，放送品牌专属宠粉福利。

不仅如此，红星美凯龙联手千大家居品牌同频录制“宠粉宣言”视频，共同助力红星美凯龙周年宠粉节。

家居业一直是社会经济发展形势的重要风向标，后疫情时代，红星美凯龙勇担行业经济排头兵，利用首届周年宠粉节的契机，联手千大家居品牌，进一步激发消费者被短暂抑制的家居消费需求。在实现宠粉的同时，加强整个行业的联动合作，与家居企业共渡难关，从而刺激需求提振经济。

(责编：许维娜、夏晓伦)