原标题：恒瑞医药聚焦自主研发 中国药企“创新出海”

中新网5月18日电 日前《福布斯》发布了2020年“全球上市公司2000强”榜单，恒瑞医药荣列第1066位，较2019年大幅上升147位。

作为国内创新型的民族制药企业，多年来，恒瑞医药立足全球视野，按照国际标准推进技术创新，将“走出去”、“引进来”相结合，在大力引进先进技术、智慧大脑和全球资源的同时，加快国产创新药技术、品牌和大健康事业融入全球，双管齐下、双向发力，加快推动民族制药竞争力升级。

聚焦全球创新 实现“创新出海”

技术创新是医药经济持续增长的引擎，也守护着人类生命与健康。从全球药品销售额来看，创新药占80%，在未来相当长的时间里，创新药将继续主导全球药品市场。

恒瑞医药高层多次表示：“在技术变革的大时代，创新起步较晚的中国制药企业，要想缩小与跨国制药企业的差距，必须顺应趋势，时不我待，加快提高创新药物的开发能力，创造和掌握自己的核心技术”。恒瑞医药很早就非常清楚地认识到这一点，并付出了行动。

2000年，公司在上海交易所上市后，第一件事就是在上海建立了创新研发中心，并花重金将美国顶级设计师“请进来”作专门规划设计，将国外一流的新药研发中心按照1:1的“规格”在中国打造，为按照国际标准开展新药研究提供最坚实的“硬件”支持。

经过近20年的努力，恒瑞医药已有6个创新药上市销售，1个创新药申报生产，30多个创新药处在临床开发阶段，累计承担了44项国家重大新药创制专项，申请了800多项发明专利，其中近300项国际专利。

公司自主研发的创新药阿帕替尼是全球首个治疗晚期胃癌的小分子靶向药物，阿帕替尼的上市为我国晚期胃癌患者带来希望；另一自主研发的创新药吡咯替尼凭借显著疗效提前获批上市，为中国患者提供了疗效更优的产品。

在自有在研产品逐步“开花结果”的同时，恒瑞医药也不断将海外先进创新技术“引进来”，丰富产品管线，提高创新成效。

聚力大健康 营造大格局

2020年国内新冠疫情爆发后，恒瑞医药充分利用自身海外资源，在疫情初期紧急启动全球采购，联系海外供应商购买口罩、护目镜、防护服等物资驰援武汉抗击疫情前线，将海外防疫物资“引进来”，陆续向全国慈善机构、卫生部门、疫情重点防控机构和医院捐赠了3000多万元的防护物资。

在海外新冠肺炎疫情暴发以来，恒瑞医药克服一切困难，推动高品质药品“走出去”，全力保障海外市场药品供应。如比利时政府急需的苯磺顺阿曲库铵注射液，公司加班加点安排生产，克服国内航班少、运输困难等问题，第一时间向比利时政府出口了33万支苯磺顺阿曲库铵注射液用于呼吸机插管前的肌肉松弛，同时正在和法国、英国政府洽谈出口百万支该药品助力疫情防控。

作为一家民族制药企业，多年来，恒瑞医药积极参与国家卫健委组织的对外交流合作及医学人才培养项目，推动与国际顶级医疗机构建立深层次、常态化合作关系，如：美国梅奥诊所、哈佛医学院及其附属医院、美国MD安德森肿瘤中心、英国剑桥大学及其附属医院、法国公共卫生学院、瑞典卡洛琳斯卡医学院、奥地利维也纳总院、日本东京大学附属病院等。通过“引进来”、“走出去”，为国内医疗机构国际合作、人才培养搭平台、建渠道。

一方面，开展哈佛医学院专家来华巡讲、意大利专家中国行等系列项目，将顶级专家和好的项目“请进来”；另一方面，我们组织多次中国卫生领军人才赴哈佛大学等多个机构研修和培训。为此，公司在哈佛医学院专门设立了“中国医学人才培养专项基金”。希望通过海外基金的设立，帮忙中国医学领军人才“走出去”，补齐学科建设短板，提升科研水平，助力大健康事业发展。

(责编：夏晓伦、毕磊)