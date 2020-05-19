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多渠道解决农产品售卖难 直播带货成助农增收重头戏

2020年05月19日18:33  来源：中国网
 

　　近年来，在党和政府的正确领导下，科技助农、创新助农工作得到了大力发展和显著成效。同时伴随着各类新媒体平台的发展，农产品售卖渠道变得广泛多元，增加了农产品销量，切实提高了农民收入。

　　近日，全国各地陆续开始复工复产，线下销售的艰难成就了直播助农的“火”热，通过网络直播销售成为了农产品的重要销售渠道。在湖北，9位市州长先后走进直播间，直播累计销售额上亿元。“直播助农”可以说是借互联网东风发展“三农”，借助互联网精准解决群众实际困难的体现，是使命担当的具体表现。

　　对此，海南省大力推进新型助农计划，并积极推进包括直播助农在内的多元化助农形式的进程。其中，昌江黎族自治县是典型的热带季风气候区，年均气温24摄氏度，全年无冬，四季如春;年均降水量为1676毫米，降水集中在5-10月，这里的气候环境、土壤非常适合芒果树的生长。昌江芒果果形饱满，单果重达350-500克;果皮色泽鲜艳，呈橙黄色，颜色均匀且表皮光滑;芒果果肉十分坚实，肉感好，皮薄核小，且香味浓郁，酸甜适中，是代表昌江黎族自治县的标志性优质水果。

　　今年，由于疫情的影响，昌江芒果的对外销售相对往年有了不小的压力。对此，昌江县领导积极拓展销售渠道，寻找更多元化的销售模式，大力推进昌江芒果走出海南。这其中，直播带货无疑成了当前助农增收的重头戏，书记直播带货也成了新媒体时代一种独特的致富助农风景线。昌江县委书记黄金城一直以来都在大力提倡并进行政策扶持，县乡各级政府部门积极响应，促成了改善民生和经济效益的双线并行，也为打造”山海黎乡，纯美昌江“的城市名片，贡献了新风貌新格局。

　　对于助农问题，要切实解决、组织好产销对接，利用互联网拓宽销售渠道，多渠道解决农产品卖难问题，让以互联网为代表的新技术为助农、惠农提供科技支撑。当前新冠疫情防控进入常态化，社会运行逐步趋于正常，科技助农，打开思路，将国策民情与互联网思维相结合，不仅体现的是助力地区农业发展的战略布局，更体现的是一种察民情解民忧的民生情怀。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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