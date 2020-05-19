郑浩峻：科技给游戏产业发展带来更多机会和更大契机

“当下科技文化的民众参与度越来越高，这给游戏产业的发展带来更多机会和更大契机。”5月13日，中国科协科技传播中心主任郑浩峻在“生而游戏·定义未来”清华科幻季暨未来定义权系列云论坛上表示，科幻、科普与科技互相促进、共同发展，科技与游戏的结合会产生新的亮点。在数字产业方面，游戏消费是产业发展的爆发点。比如AR技术在现实生活中有重要意义。随着AR技术的推广和发展，可以尝试在中小学教育中引入AR游戏，使同学们可以在游戏中学习、互动、交流。

“游戏在好看、好玩的同时要传达尊重科学的概念、要承载文化、能陶冶情操，科幻是游戏产业化的发展不应被忽视掉的内容。”清华大学互联网产业研究院院长朱岩表示，科幻是激发对未知领域好奇心、探索精神所需的基本要素。游戏是科技与绿色融合发展的领域，但具有真正文化内涵和科技内涵的游戏非常少。开发出具有真正科技内涵的游戏，定义未来发展路径是行业发展初衷。

在清华大学文化创意研究院执行院长胡钰看来，科幻领域是文创领域极具活跃度和显示度的内容，也极具稀缺度。因为我国的科幻人才还不匹配我国科幻产业的发展。面对学科细分化与素质单一化的问题，如何推动跨学科培养、产学研合作、走出半人时代，是值得大力探索的。科幻产业是想象力集聚的产业，也是满足人类精神需求的产业。当下，人类在精神层面的追求越来越多，科创解决物质世界的问题，而文创解决精神世界的问题。

据了解，该论坛由清华大学互联网产业研究院、“永生奖”全球科幻三创大赛游戏专委会、清华校友总会TMT专委会共同举办，50多位来自游戏、科幻科创、互联网、文化创意等领域的行业人物、专家及科幻作家，权威嘉宾共聚云端，在论坛期间分享了游戏与科幻的经验和规律，探讨了科幻与游戏融合发展，并就就科幻游戏的要素、科学素养的培养、科幻想象力施展、中国科幻游戏现状及展望、科幻作家眼中的游戏架构等多方面进行了演讲和交流。

清华科幻季发起人、清华大学互联网产业研究院副院长林天强在演讲中表示，游戏作为数字经济时代的数据生产方式之一，上承洞穴时代的猿人互动，下启新基建时代的生活方式。近年来，科幻产业链的壮大，除文学、电影外，高普及度的游戏正成为承载科幻的优质载体，“科幻+游戏”碰撞的无穷可能性更令人遐思。科幻+游戏，赋能科技、科普和科创。他认为，从幸福数字经济学的角度探讨科幻与游戏的相互赋能，将为行业打开另一扇门，新游戏将成为新生活新生产的幸福产业。优秀的游戏工作者不仅要关注游戏的数据和产值，也要关注价值观和生活方式，做受尊敬的游戏人。生而游戏，定义未来。赋能新趋势，达成新共识，形成新合作。

北京大学文化产业研究院副院长向勇指出，科幻的想象力可以天马星空、可以浪漫，科幻把具备基本科学素养但没有形成定论的理论用想象的方式映射到生活中。游戏是人类自我救赎的方式。它打破外界的限制，接受规则的约束，有一套特殊的体系，有符号性的特点。科幻游戏具有六要素：故事性、世界观、游戏性、技术性、艺术性、类型化。游戏和科幻有共同性，它们把有限和无限、时间和空间相勾连，具有创造力与想象力，促进生产消费。在他看来，科幻与游戏的结合是新文化、新文创、新文明。

世界华人科幻协会主席陈楸帆认为，人有游戏的本能和需求，游戏是大众文化领域重要的环节，我们的教育工作社交都可以在游戏的场景中进行。科幻是对科技、对人文的想象样式，科幻中有多样的世界观、文明、物种与物理规则，这些都可以在游戏中呈现。科幻小说的创作也可以从游戏中汲取灵感，这是一个相辅相成的过程。

科幻作家江波表示，历数自己心中的经典游戏，江波先生认为游戏必将会形成更大的产业。如果人工智能能够代替人的脑力劳动，探求真理和玩游戏可促使人回到本真状态。沉浸式游戏体验是未来产业发展方向。游戏是塑造世界观的过程，科幻面向未来，也传播科学文化。有很多游戏带有文化门槛，不易传播，受欢迎程度大打折扣，科幻却具有普适性，科学的语言全世界通用，全世界都很关注人类命运，这关系到国家与民族世界观的塑造，在走向世界方面，科幻具有先天的优势。

科幻作家王诺诺分析称，游戏视角与一般影视作品不同，好的游戏叙述手法结合的特别好，有特殊的美感。大型游戏的设定需与大的故事背景结合。科技审美有利于文字创作，期待科幻作者深度加入游戏生态。

科幻作家吴霜则认为，游戏的未来是强沉浸感、互动感、体验感的结合，打破现实与虚拟的界限，这和阅读小说的体验一致的。陌生感、恐怖感是科幻题材游戏的一个独特的魅力。科幻小说中的情感连接、世界观的设定尤为重要。中国民族性游戏题材在设立时不应脱离我们的文化根源。

链游玩家CEO蒋琰从文化壁垒、科幻游戏的历史和未来，谈到区块链游戏的特点、游戏规则和发展趋势。认为未来游戏的发展趋势是沉浸式的用户体验，科幻作品将在世界观模块中承担沉浸式体验的重要一环。

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