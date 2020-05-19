博物馆知识产权服务中心在京揭牌

人民网北京5月19日电（记者夏晓伦）5月18日为第44个国际博物馆日，今年的主题是“致力于平等的博物馆：多元和包容”。当日，博物馆知识产权服务中心于北京文化产权交易中心举办了揭牌仪式。

据了解，博物馆知识产权服务中心由中国文物交流中心与北京文化产权交易中心共同搭建，平台将聚焦于人民对美好生活、优秀文博衍生品的多元化需求，围绕博物馆如何市场化发展、多元和包容发展这一主题，面向全国博物馆，以知识产权为切入点，为博物馆品牌IP、日常展览、馆藏资源等相关内容和活动所涉及的著作权、商标权、品牌授权等进行诊断，协助博物馆进行知识产权相关登记确权、交易授权、孵化应用、诉讼保护等相关工作。

博物馆知识产权服务中心相关负责人介绍，通过搭建具备公信力的全国性质的平台，聚集全国的博物馆和具备文创开发能力、市场营销能力、产品销售能力的合作伙伴，推动落实“让收藏在博物馆的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。推动博物馆品牌IP授权规范化，促成更多优秀博物馆内容合理市场化，让大众更加了解、喜爱优秀传统文化。同时通过线下培训、沙龙，让博物馆从业人员了解知识产权工作，掌握知识产权相关基本技能，在文物保护中发展，在发展中传播。

上述负责人还介绍，线下空间的打造以北京文化产权交易中心前门办公区为空间载体，夯实“博物馆知识产权服务中心”线下服务功能，在北京市版权局及中国版权保护中心等部门的协助下，进一步加强知识产权登记保护等工作的服务支撑。利用北文中心每年上百场的线下活动，结合线上服务，将该空间打造为博物馆知识产权线下服务场景，设置服务宣传区，如知识产权注册、保护、查询、保险等宣传板及资料架等；博物馆展示墙；文创产品展示柜等内容，将空间打造成服务、会议、展示等于一体的博物馆服务中心。

(责编：夏晓伦、毕磊)