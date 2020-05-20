用好专项债 精准稳投资（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

5月15日召开的中央政治局会议指出，今年下一阶段，要毫不放松常态化疫情防控，着力做好经济社会发展各项工作。积极的财政政策要更加积极有为。

今年以来，在经济下行压力加大的背景下，多地专项债发行快马加鞭，加速推动各类项目建设，补短板、惠民生，稳投资、促发展。

——编 者

福建三明

解燃眉之急 增投资信心

本报记者 邵玉姿

在福建省三明市将乐县总医院新建妇产儿科大楼工程项目的施工现场，大型挖掘机正在清理渣土，工人们则忙着为外墙张贴防水卷材……这个一度为资金发愁、随时可能面临建设进度滞缓的工程，如今已是一派热火朝天的景象：施工工人多了，建设进度也加快了。

“施工单位心里有底了，自然干劲就足了！”这干劲来自今年年初到位的专项债资金6500万元。“项目刚开始时，资金缺口很大，我们筹集的压力也很大。”将乐县总医院新建妇产儿科大楼工程项目负责人吴激扬说。对于早就做好“紧巴过日子”思想准备的吴激扬来说，专项债资金及时解决了难题。“手头宽裕了，我们就能大胆推进项目进程了！”

和吴激扬一样，三明大坂现代物流园的项目负责人陈木金最近也喜上眉梢。让他欣喜的不仅是今年年初拿到的1.1亿元专项债资金，还有近日到账的由几家入驻企业追加的7.49亿元投资款。“专项债资金一到位，原本在观望的几家入驻企业就主动找上门想扩大投资。”陈木金说，物流园基础设施建设投入大，早前资金已面临吃紧的窘境，间接影响了企业对园区的发展预期。专项债资金到位后，不仅缓解了园区建设的资金压力，更为园区引资加了一把力。这不，最近几天又有3家企业找上门来签约入驻，预计将新增投资款5亿元。而陈木金的“胆子”也更大了——他又看上了园区旁边1600余亩的地块，筹谋着扩大园区建设规模。

助复工，稳投资。据统计，三明市共成功申报2020年提前批专项债项目25个，项目总投资565.62亿元，专项债券额度36.81亿元，资金已全部到位。目前，2020年第一批地方政府专项债券清单项目申报工作也已完成，其中有101个项目已通过国家发改委审核。

山东济南

资金有保障 项目落地快

本报记者 王 沛

济南偏北，黄河两岸，机械设备运转的轰鸣声在掘进现场激荡。只见隧道内灯火通明，走进去，有工人手持遥控器，正在控制吊机拼装管片。在这里，一场浩大的穿黄隧道工程，正紧锣密鼓有序推进。

春节前后，一般是工程款支付的高峰期。济南城市建设集团董事长张海平笑着说，“我们‘动手’比较早。去年9月，就开始申请今年的专项债了，立项审批都走绿色通道，很方便！”

今年1—3月份，山东分两批共发放了40亿元专项债券，用于济南“三桥一隧”项目复工复产。张海平说，目前项目全线饱和施工，工期目标能够保证如期完成。

截至2月底，财政部提前下达山东的前两批928亿元2020年专项债券已全部发行完毕，比规定时限提前了4个月。目前，在做好疫情防控的前提下，全省413个政府专项债券项目全部开工。

“管理也有大学问！”山东省财政厅政府债务管理处处长王进说，今年起，山东将专项债券全部纳入项目库管理，实现项目的滚动接续运行，项目储备与债券发行就能无缝衔接。

“瞧，穿黄隧道专项债券发行后，就被转入执行库了，每笔债券资金的后续使用、项目收益、还本付息等情况都有全程动态监控。”王进介绍，为了合理使用资金，项目进度要一周一报，对债券发行使用进度快、管理规范的地区，可以适当核增额度，反之要依法依规严肃问责。

专项债如何分配？山东财政厅党组书记、厅长刘兴云说，今年，按照国家部署，山东调整了发债结构，突出补短板强弱项重大基础设施项目，聚焦重大产业布局，重点向前期准备工作充分、国家核准项目多的地区倾斜。其中201亿元用于高速铁路、机场、轨道交通等基础设施建设，218亿元用于重点民生、产业园区基础设施配套。

广西北海

专款有专用 引得活水来

本报记者 张云河

一笔3000万元专项债资金的投入，给广西北海高新区软件园注入一股活力。

园区内，运输钢材和混凝土的车辆进进出出，技术员边走边做着安全巡回记录，腻子工正粉刷着外墙。“专项债，真实在！”看着眼前这一派忙碌的景象，北海高新区管委会副调研员汪国高激动地说。

花钱的时候不含糊，但这笔专项债资金怎么申报？如何用？有什么体制机制保障？这里面的门道可真不少。

“1500万元用于主楼外墙装修，1000万元用于各栋楼室内公共部分装修，500万元用于园区智能化建设……”北海市财政局预算科科长罗世伟介绍，从项目建议书开始，包括可行性研究报告、财务投融资数据在内的扎实材料，把园区的建设方向和资金投放重点说得明明白白。

一边是积极申报资金，另一边则是努力提高使用效率。广西北海高新园区投资发展有限公司董事长、总经理余远根说：“为提高使用效率，稳步推进软件园建设，我们成立了专责小组，定期组织项目工作推进会议，及时协调推进专项债资金的落实。”

中国农业银行北海分行副行长卢东说：“为确保专项债资金安全且专款专用，我们严格落实资金监管相关规定，配合建设单位、施工单位签订三方监管协议。”

有了专项债资金的支持，软件园迎来了收获。今年一季度，已有21家高新技术公司入驻软件园。未来全部建成后，园区将吸纳逾千家企业。

广西财政厅有关负责人介绍，截至目前，广西获得财政部下达2020年提前批新增专项债务限额557亿元，重点投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施、生态环保等领域，将充分发挥专项债资金对稳增长、扩投资、补短板的积极拉动作用。

《 人民日报 》（ 2020年05月20日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)