脱贫攻坚，决战决胜巩固提升（战疫情 促发展 迎两会（12））

贵州省从江县侗族姑娘直播引客，发展旅游，助力当地脱贫。

新华社记者 杨文斌摄

江苏宿迁贫困户王克林夫妇养鹅脱贫。

许昌亮摄（人民视觉）

重庆市黔江区双石村村民种植茶叶脱贫。

杨 敏摄（人民视觉）

好消息不断传来！

今年2月，山西58个贫困县脱贫；3月，内蒙古所有贫困旗县脱贫；4月，安徽31个贫困县“摘帽”……截至4月29日，中国已有15个省区市的贫困县实现全部“摘帽”，区域性整体贫困基本得到解决。

这是充满历史意义的一年：今年脱贫攻坚任务完成后，中国将有1亿左右贫困人口实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。世界上没有哪一个国家能在这么短的时间内做到这一点……

这是考验决心毅力的硬仗：夺取脱贫攻坚战全面胜利只差一篑之功，既要啃下最难啃的硬骨头，又要克服新冠肺炎疫情影响……

“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。”习近平总书记在今年3月初召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调。

这是催人奋进的战鼓！在习近平总书记关于脱贫攻坚决策部署指引下，贫困地区干部群众正向绝对贫困发起最后总攻。

两个战场都要取胜

5月14日清晨，25岁的某色日服在新家卧室里醒来，阳光洒在身上，他感到生活如此幸福。“以前在老房子里，外面阳光再好，屋里也照不到亮光。”

如今，他的新家是100平方米的三居室，各种电器、家具一应俱全。“如果没有国家，我下辈子也住不上这么好的房子。”日服激动地说。

日服的新家位于四川省凉山彝族自治州昭觉县城北郊的易地扶贫搬迁安置点。这里背靠群山，前傍河流，能容纳3900多户、1.8万多名群众。一天前，包括日服在内的84户来自“悬崖村”——支尔莫乡阿土列尔村的老乡，顺着钢管搭建的千余阶“天梯”走下悬崖，进入城市。

从山头到城头，搬得出还要稳得住。对于老乡关心的收入问题，昭觉县副县长廖宇超表示，将通过设置公益性岗位、开展订单式技能培训、提供就近务工渠道、成立专业合作社等，让搬迁群众有活干、能增收。

“悬崖村”的变迁，是各地贫困群众奔向新生活的生动写照。中国连续7年每年减贫1000万人以上，累计减贫9300多万人；去年申请脱贫摘帽的344个贫困县全部脱贫。到今年2月底，全国贫困县从832个减少至52个——目前看，脱贫进度符合预期，成就举世瞩目。

今年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。随着脱贫攻坚进入倒计时，时间的压力，细化到了每一月、每一天。习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调：如期实现脱贫攻坚目标任务本来就有许多硬骨头要啃，疫情又增加了难度，必须尽早再动员、再部署。

减贫、战疫，两个战场，都是硬仗，都要取胜！党的十八大以来脱贫攻坚方面最大规模的会议，像一面旗帜，指引各地闻令而动、尽锐出战。

——外出务工顺当了。5月14日，湖北省黄冈市蕲春县贫困户翁新年在核酸检测合格后，和131名贫困兄弟一起乘坐“点对点、一站式”专车，前往山东务工。“我很激动。包吃包住，月收入有5000元左右，这比以前打零工更有保障。”

务工是贫困人口稳定脱贫的重要渠道，今年全国外出务工贫困劳动力超过2800万人。如何尽快把受疫情影响的农民兄弟送出去？各地紧密协调配合，引导企业复工复产和贫困劳动力“点对点”返岗复工、外出打工。5月18日，国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富在国新办新闻发布会上介绍，截至目前，贫困劳动力外出务工已达去年外出务工总数的95.4%，中西部地区扶贫公益岗位安置343万贫困劳动力，扶贫龙头企业复工率97.5%、扶贫车间复工率97％、扶贫项目开工率82%。

——滞销农产卖出去了。受疫情影响，不少贫困地区农畜产品滞销。阿里“爱心助农”、拼多多“抗疫农货”、京东“全国生鲜产品绿色通道”、苏宁“爱心助农专线”……各大电商来帮忙了。网红、媒体人、政府官员直播“带货”……在各方帮助下，农产品滞销极大缓解，一些贫困群众也学着把直播间搬进大棚，“云”上卖货。

——后续帮扶更实了。在陕西、山西考察时，习近平总书记都提及此。群众脱贫了，后续帮扶跟上了吗？能否形成稳定连续的机制？关键在于加快建立防止返贫监测和帮扶机制。

摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，贵州脱贫出列县普遍保持“四个不摘”；对收入超过5000元的家庭用绿色信号灯标识、对收入4500元至5000元的用黄色信号灯标识、对收入4000元至4500元的用橙色信号灯标识、低于4000元的进入红色预警范围，新疆对脱贫群众采取四色信号灯分级预警，并分别落实动态帮扶措施……截至4月底，各省份纷纷制定出台本区域建立防止返贫监测和帮扶机制的实施办法，多措并举巩固脱贫成果。

创新思路搞活产业

“小木耳、大产业！”“小黄花、大产业！”在陕西、山西考察时，习近平总书记分别给当地通过发展特色产业实现脱贫致富的方式点赞。打赢打好脱贫攻坚战，发展产业是重要抓手，也是增强贫困地区造血功能、帮助群众就地就业的长久之计。

初夏，南国阳光明媚。在云南省普洱市澜沧拉祜族自治县竹塘乡东主村老缅新寨一片松林下，有机三七正撒欢生长。

“林下种三七，难着咧！”澜沧田丰林下三七种植管理有限公司技术总监付美，操作完微喷浇水系统后向记者介绍，“比如浇水，只能在每天上午10时前、下午5时后进行。”“我们不施肥、不打药，一市斤三七能卖1000多元！”

扶贫先扶智，致富靠产业。2015年，中国工程院定点帮扶澜沧，一个“中国工程院+公司+合作社+农户”的新产销模式逐渐形成：

以科技引领扶贫！朱有勇院士团队研发出针叶林下三七生态种植技术，并引进深圳田丰科技有限公司等进行科学管理和规范销售。

农民变成技术员！朱有勇团队首开“院士为农民办班”先河，培育乡技术能手1500多人。付美刚学成后，成立了拉澜沧攀枝花中药材农民专业合作社，种植林下三七约275亩，84户农户入股。农民每年可通过地租、管理获得收入，三七产生收益后还可得到15%分红。

如今，竹塘乡现种植林下有机三七达4400亩，辐射带动了全乡近一半贫困户增收。去年，该乡11个贫困村全部脱贫，人均可支配收入从2014年的3500元增至8079元。

竹塘乡变富是各地坚持开发式扶贫方针的一个缩影。党的十八大以来，建档立卡贫困人口中，90%以上得到了产业扶贫和就业扶贫支持，2/3以上主要靠外出务工和产业脱贫。随着特色产业不断壮大，产业扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、旅游扶贫等较快发展，贫困地区经济活力和发展后劲明显增强。

搞好搞活扶贫产业，百姓才能脱贫致富，各地思路逐渐清晰。

——因地制宜是关键。在山西大同市云州区西坪镇唐家堡村，村民把种植黄花的传统发扬光大，去年贫困户户均收入1万多元。在宁夏固原市泾源县大湾乡杨岭村，农户种上“牛庄稼”，一头牛一年至少净赚5000元。

——坚定不移走生态优先、绿色发展之路。在湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县廖家桥镇菖蒲塘村，柚子、桃子、蜜橘、椪柑、猕猴桃等果树漫山遍野。一车车水果运到山外，成为村民脱贫致富的“金果果”。村民王安全感慨：“靠着精准扶贫，我们的绿水青山变成了金山银山。”

——延伸产业链，建立更加稳定的利益联结机制。“养鸡场送我200只产蛋鸡，还教我养殖技术、帮助卖鸡蛋。”云南弥勒市朋普镇新车村建档立卡贫困户唐惠莲，通过参与分享养鸡产业链利益摘了贫困帽。

据统计，目前全国已经有92%的贫困户通过“龙头企业+合作社+贫困户”等方式参与到产业发展中。从“要我脱贫”到“我要脱贫”，越来越多贫困户奔向幸福新生活。

拔掉穷根关键在人

一张“扶贫地图”上，村里的未脱贫户、五保户、残疾户、重病户等，分别用不同符号和颜色标出。制图人是57岁的湖南省永州市毛坪村驻村扶贫工作队队长李辉平。他说，通过一张图，可以直观了解村里贫困情况，便于精准施策。

改造路网、种植水果、养殖生猪、发展村集体经济……在扶贫工作队帮扶下，毛坪村去年底贫困发生率已降至0.55%。“现在已经到了5月中旬，我们要向最后的‘清零’决战。”李辉平说。

——脱贫攻坚任务能否高质量完成，关键在人，重在干部队伍作风。

在时代楷模黄文秀生前战斗过的广西百色市乐业县百坭村，“接棒”的驻村第一书记杨杰兴带领村民发展起“清水鸭”、砂糖橘、油茶等产业，向着百坭村贫困户全部“摘帽”冲刺！在贵州省20个极贫乡镇之一的黔西南布依族苗族自治州望谟县郊纳镇，当地干部大多下沉到村开展帮扶……这些第一书记、驻村干部冲锋在扶贫一线，无数党员干部下沉帮扶，为贫困群众带去资源、技术和发展思路，用行动诠释担当。

——脱贫攻坚的主体是贫困群众，需大力激发内生动力。

陕西省延安市洛川县北贺苏村村民车春芹如今生活越过越好。“只要咱肯想肯干，就能拔掉穷根！”3年前，在驻村干部帮助下，她利用国家政策补贴开始养猪，当年就出栏18头，增收3万元。眼下她又在自家院里开起豆腐坊，利用微信接单，“手机一响，马上送货上门”。

通过共商共建共管共享，贵州省长顺县贫困群众脱贫致富的心气更齐了；没有通用公式，坚持分类指导、因人施策，这是湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞村驻村扶贫队的工作原则……当贫困群众摈弃“等靠要”思想后，“懒汉回头”的故事越来越多。

——群众能否长期稳定致富，需要补齐教育短板、强化职业教育和技能培训。

教育是阻断贫困代际传递的根本之策。习近平总书记在陕西考察时强调，要推进城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，切断贫困代际传递。数据最有说服力。2019年底，全国832个国家级贫困县义务教育阶段辍学学生人数已由台账建立之初的29万减少至2.3万。

职业教育、技能培训是贫困群众致富的“发动机”。教育部发文要求，到2020年，确保深度贫困地区建档立卡贫困户中有职业教育需求的学生能够接受中、高等职业教育，更多的建档立卡户中的劳动力能够接受职业技能培训。山东省财政下达10亿元，助力职业教育发展；辽宁省今年将初步建成10个左右国家级示范性职业教育集团（联盟）；广东省提出，到2021年，新增高等职业教育学位12万个以上……通过教育扶贫，越来越多贫困群众逐渐摆脱贫困。

200余天，52个未摘帽贫困县、2707个贫困村、551万贫困人口。啃下最后的硬骨头，中华民族千百年来“民亦劳止，汔可小康”的憧憬将变为现实。

“咬紧牙关！”“争分夺秒！”“不获全胜，决不收兵！”听！冲锋号已吹响！各省区市干部群众正凝心聚力冲刺。如期打赢脱贫攻坚战，咱底气十足！

(责编：李栋、值班)