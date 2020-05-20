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人社部发布10个新增职业 电商主播将持证上岗

海外网 赵壹晨

2020年05月20日08:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　“主播们终于知道自己的工种了！”作为直播电商新业态的“灵魂人物”，电商主播这一职业在防疫期间爆红。近日，人社部发布10个新增职业，互联网营销师等互联网新技术岗位上榜，标志着直播销售员正式有了官方认证的职业名称。此类新职业的发布，为中国数字经济新业态的持续发展注入新动力。

　　疫情催化新业态成长，新职业紧跟数字经济发展步伐。新职业的成熟，离不开新业态的孕育。防疫期间，中国数字经济跑上加速赛道，新业态发展带动新岗位、新职业层出不穷。全球超15亿学生受疫情影响停课，“在线学习服务师”成为陪伴学生成长的重要角色；实体遇冷、产品滞销，“互联网营销师”成为打开产品销路的好帮手；新基建风头正劲，“区块链工程技术人员”为全球互联搭桥。数字经济新业态的发展产生大量人才需求，为相应人才提供了肥沃土壤。

　　电商主播等岗位成为“名正言顺”的新职业，能够大大促进人才的培养与管理。近日，浙江义乌向19名电商主播颁发《电商直播专项职业能力证书》，短期看，这适应了电商直播激发出的巨大人才需求；长期看，是迈出了专业化电商人才培养的坚实一步。新职业的发布推动培训和评价体系逐步完善，为新业态发展储备人才力量。对于人才本身而言，新职业获得官方认定，也有利于加强其内心认同及生涯规划，一些看似“不务正业”的工种成为可以长期从事的职业。

　　充足且优质的人才储备，是数字经济新业态健康、有序、持续发展的前提。新生事物的发展往往并非一帆风顺，众声喧哗难免鱼龙混杂。非专业人才在风口下的盲目扎堆，极易出现问题。中消协近日发布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》显示，消费者对“主播夸大和虚假宣传”“在直播间播放不能说明商品特性的链接进行售卖”意见较多。“新职业”的认定则有利于提升专业门槛、提供行为范本，规范化、专业化的人才，对行业可持续发展大有裨益。

　　此次发布的10个新增职业中，超过一半与互联网技术相关，这背后是互联网职业群体的不断扩大，更是中国互联网经济活力与日俱增的体现。

(责编：李栋、值班)
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