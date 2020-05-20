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交通部门进一步减轻企业负担 全年降物流成本或超1300亿

本报记者  李心萍

2020年05月20日08:02  来源：人民网－人民日报
 

　　“交通运输项目开工率达99.7%，新增项目库投资额超8000亿元。”在19日举行的国新办新闻发布会上，交通运输部部长李小鹏表示要全面推进交通运输有效投资，确保计划新开工项目应开足开、能开快开。

　　安排专机、专列和专车，保证4.3万多名医护人员驰援武汉、驰援湖北；累计向湖北运送防疫和生活物资150多万吨，运送生产物资290多万吨；开行“点对点”农民工返岗包车19万多辆、铁路专列400多列、民航包机570多架，累计运送农民工超过480万人……

　　“疫情防控期间，交通运输系统4000多万名干部职工每日都奋战在抗疫一线，努力打通‘大动脉’、畅通‘微循环’。”李小鹏说。

　　“下一步，我们还将以保障物流需要、加快系统建设、出台支持政策、研究发展规划为重点，全力做好国际物流保通保畅保运保供各项工作，保障进出口货物进得来、出得去。”李小鹏说。

　　发布会上，交通运输部副部长戴东昌表示，“通过优化政务办事流程，深入推进交通运输物流简证减费、提质增效，预计今年全年降低物流成本1300亿元以上，进一步减轻实体经济企业的负担。”

　　据介绍，自降低交通运输物流成本的工作方案印发以来，通过降低公路、港口等收费，发展多式联运，提升城市配送发展水平，以及推动货车“三检合一”等各种方式，去年公路水路领域可量化措施降低物流成本约804亿元。

　　今年相关工作还将持续推进。从2月17日到5月5日，收费公路3次延长了免费通行的政策，共免收高速公路通行费1590多亿元，全力支持了疫情防控和复工复产。

　　李小鹏介绍，根据有关计划，预计到2020年底，全国铁路营业总里程将达到14.6万公里，覆盖大约99%的20万人口及以上的城市，其中，高铁（含城际铁路）大约3.9万公里，继续领跑世界。公路总里程将达到510万公里左右，其中高速公路建成里程将达15.5万公里左右，连通了超过99.8%的20万人口及以上的城市。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月20日 07 版）

(责编：李栋、值班)
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