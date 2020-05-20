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科技进步贡献率达59.5%  我国创新指数居世界第14位

2020年05月20日08:03  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月19日电 （记者赵永新）科技部部长王志刚在国务院新闻办公室19日举行的新闻发布会上介绍，2019年全社会研发支出达2.17万亿元，占GDP比重为2.19%；国际高被引论文数居世界第一，发明专利申请量和授权量居世界首位；科技进步贡献率为59.5%。世界知识产权组织评估显示，我国创新指数位居世界第十四位，整体创新能力大幅提升，创新型国家建设取得新进展。

　　王志刚介绍，过去一年科技工作取得了新进展，在支撑高质量发展、改善民生福祉、保障国家安全等方面发挥了重要作用。

　　基础研究和关键核心技术攻关取得新突破。加大基础研究支持力度，突出“从0到1”的原始创新，加强数学、物理等基础学科建设。通过实施科技创新2030—重大项目、国家重点研发计划等，加强前沿技术和关键核心技术攻关。首次观测到三维量子霍尔效应，嫦娥四号成功登陆月球背面，时速600公里高速磁悬浮试验样车下线。

　　科技创新为高质量发展增添新动能。科技重大专项持续攻关，在培育战略性新兴产业方面发挥重要作用，集成电路实现14纳米工艺产业化，5G研发应用和产业化全面推进。国家自创区和高新区成为培育高新技术产业的核心载体，169个高新区生产总值达12万亿元，经济总量占全国的1/10以上。全国高新技术企业达到22.5万家，科技型中小企业超过15.1万家。

　　科技创新不断增进民生福祉。科技支撑乡村振兴成效明显，数十万名科技特派员领办创办1.15万家企业，新增18家国家临床医学研究中心，深入推进京津冀等重点区域大气污染联防联控。

　　科技体制改革和创新生态建设加快推进。统筹推进科技体制改革，打通了科技、金融、产业和成果转化的通道。通过破除“四唯”倾向，进一步完善科技评价体系。成果转移转化机制不断完善，2019年全国技术交易额达到2.2万亿元，超过2019年度全社会研发支出总额。

　　科技开放合作迈出新步伐。中国与主要国家进一步加强创新合作对话，围绕气候变化、清洁能源、生命健康等深化研发合作。继续实施“一带一路”科技创新行动计划，推进科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作和技术转移4项行动。把港澳地区打造成科技开放合作的枢纽，支持香港建设国际创新科技中心，推动澳门成为国家创新体系对外连通的重要窗口和通道。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月20日 12 版）

(责编：李栋、值班)
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