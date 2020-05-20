瑞幸咖啡收到纳斯达克摘牌通知

本报讯（实习记者 杨天悦）昨天晚上，瑞幸咖啡发布公告称，公司已于5月15日收到纳斯达克交易所的书面通知，称上市资格工作人员已决定将公司证券从纳斯达克摘牌。

对于摘牌的决定，书面通知中给出两点依据：一是根据纳斯达克上市规则，瑞幸咖啡于4月2日披露的虚假交易信息引发对于公众利益的担忧；二是瑞幸咖啡此前未能如实公开披露重大信息，其商业模式也是基于此前披露的虚假信息而建立。

瑞幸咖啡方面对此表示，该公司计划要求在纳斯达克听证小组行动之前，及时召开听证会。在该听证会结果出炉前，瑞幸咖啡股票将继续在纳斯达克市场交易。根据通知，听证会通常安排在听证请求日后约30至45天举行。

1月31日，美国做空机构浑水发布针对瑞幸咖啡的做空报告后，瑞幸咖啡在美面临多家律所的集体诉讼。巨大压力之下，瑞幸咖啡于4月2日“自曝”涉及22亿元人民币的财务造假丑闻。消息一出，瑞幸咖啡股价当日暴跌逾80%，随后自4月7日起停牌至今。

目前，瑞幸咖啡还未被纳斯达克交易所摘牌，仍等待听证会结果。瑞幸方面同时表示：“不能保证专家组会同意公司继续上市的请求。”

尽管尚未遭到摘牌，但瑞幸咖啡已经被许多大股东“抛弃”。5月11日，瑞幸咖啡向美国证券交易委员会提交的文件显示，瑞幸机构原第三大股东Capital Research Global Investors（CRGI）已经清仓了瑞幸所有股份，目前在瑞幸已发行的7.75亿股总流通股中占比0%。

CRGI也不是第一家减持瑞幸咖啡的投资机构。公开资料显示，自1月31日浑水机构发布做空报告后，瑞幸咖啡的机构股东纷纷密集减持股票。原第一大股东愉悦资本的持股比例从16.13%锐减至5%，原第二大股东孤松资本也于4月3日清仓离场。

目前，瑞幸咖啡已经终止CEO钱治亚和涉及业绩造假事件的COO刘剑的职务，并对现有瑞幸管理团队进行了重组，任命两位非神州系的董事，试图让公司“重回正常轨道”。

不过，曾经一度疯狂开店的瑞幸咖啡目前已经开始进行门店收缩。近日，位于大兴区鸿坤广场的一家瑞幸咖啡门店已经撤店，另有消息称北京地区400家瑞幸咖啡门店中有80家正面临闭店。瑞幸咖啡相关负责人对此回应称这是正常的门店优化，对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行关停并转，同时还会持续新开门店。

(责编：李栋、值班)