继消费券后 全国81城首次发放贷款免息券

本报讯（记者 袁璐）继消费券后，“免息券”也将来临。记者获悉，从5月21日开始，在银保监会指导下，三大政策性银行将联合网商银行，向小微商家和个体工商户发放百亿元贷款免息券，第一批免息券将在全国81个城市发放，有营业执照的小商家可上支付宝领取。

具体来说，有营业执照的小商家、小店们，可以在支付宝上搜索免息券，通过信用风控评估，有贷款额度的用户都可以领取免息券，第一批每人可以领取2张，每张代表1万元贷款的1个月免息权利。假如一名小店主有5万元贷款额度，想贷款一个月用来进货，那么领取免息券后，他就只需要为其中的3万元支付利息。

据了解，这也是全国首次大范围向小微企业和个体工商户发放免息券。在银保监会的指导下，由国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行等三大政策性银行牵头，向网商银行提供低成本资金，再借助网商银行的科技能力和用户触达通道，通过免息券形式精准滴灌小微企业，降低贷款成本。

银保监会首席检查官杨丽平表示，鼓励政策性银行、商业银行加强与主要依靠互联网运营的民营银行的业务合作，提高复产小微企业的贷款可获得性。

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