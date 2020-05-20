国际金价近期连创新高 五一后呈现一路冲高态势

本报讯（记者 赵莹莹）国际金价上演“连跳”。继18日国际现货黄金价格创下8年来的最高后，昨天开盘，现货黄金价格继续上扬，截止到北京时间昨天上午10时24分，金价已达到1739.94美元/盎司，较开盘价涨了0.46%。

自五一小长假后，国际金价就表现出一路冲高的态势。5月4日，现货黄金价格收于1700.61美元/盎司；5月14日，现货黄金价格收于1730.12美元/盎司；5月18日，现货黄金价格收于1732.10美元/盎司，一度突破1760美元/盎司，刷新自2012年10月以来最高水平。

得益于国际金价的拉动，国内黄金方面也涨势喜人。5月18日，上海黄金交易所现货黄金Au99.99收报398.21元/克，涨幅达到2.42%。5月19日，Au99.99以402.6元/克开盘。黄金期货方面，18日，沪金主力合约也突破400亿元，收盘报401.16元，涨2.92%，刷新2008年上市以来新高。

北京金阳矿业首席分析师蒋舒提醒消费者，金价趋势虽然受到了避险情绪的极大刺激，但是追涨并非此时好的选择。因为疫情引发的情绪来去匆匆，市场情绪一旦扭转，投资者就可能陷入高位套牢的境地。

(责编：李栋、值班)