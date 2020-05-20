合力规范快递业“最后一公里” 丰巢风波各方都需反思

丰巢快递柜超时收费一事又有新进展。丰巢近期宣布将免费保管时长由12小时延长至18小时，超时后每12小时收费0.5元，3元封顶，法定节假日不计费，写字楼周六日（休息日）不计费。不少人对这一最新调整仍持保留态度。网民表示，商业公司赚钱无可厚非，但必须规范收费，快递公司也应加强与用户协商，只有相关企业、物业和监管方各司其职，才能共同确保快递和物流业规范运行，促进行业健康有序发展。
许多网民表示，付了快递费却不能享受送货上门的服务，还要付出更高成本，让人难以接受，况且丰巢向快递员和收件人双向收费确实欠妥。许多网民反映，多次遇到快递员直接投递丰巢而不询问收货人的情况，消费者知情权和选择权没有得到尊重。
网民“王心禾”称，对于将快递送到约定地址，现行行政法规有明文规定。丰巢给错峰收件提供了一定的便利，但包裹存留在快递柜要以收件人同意为前提。
网民“刘兴亮”建议，相关企业在改进服务的时候要多运用互联网思维，比如在网购时向用户提供“寄存在丰巢”的选择，或者延时收货时向用户投放广告等。在尊重用户感受的前提下，真正提供物流便利，达到加快周转效率的目的。
网民“冯海宁”认为，发生此次风波，各方都需反思。丰巢应加强与用户沟通，优化解决方案和后续服务，调整完善收费机制，回应用户合理诉求。其他相关企业也应深刻反思经营中存在的问题并做出相应调整。小区物业可以改善公共服务设施，比如自建快递柜，满足业主存放快件之需。监管方面也应对快递企业、快递人员加强监管，保障用户知情权、选择权。
（记者 廖冰清 整理）
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