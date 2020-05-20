个人信息保护再加码 金融类APP迎强监管

个人金融信息保护力度再次加码。5月19日，中国互联网金融协会公布首批拟备案的金融类APP名单，涉及工商银行、支付宝、微信等33家机构73款移动金融客户端应用软件。业内人士指出，金融APP进行备案管理，将推动信息采集、使用更加规范，有利于加强对个人金融信息的源头追踪和保护。记者获悉，备案机构还将持续扩围，监管部门将推动金融APP备案全覆盖。

近年来，移动APP违规收集使用个人金融信息事件时有发生。国家网络安全通报中心信息显示，去年12月初，公安机关开展APP违法采集个人信息集中整治，查处整改了100款违法违规APP，其中，银行等金融类APP成为“重灾区”。

根据此次公布的首批拟备案名单，73款APP涉及金融机构、金融科技、消费金融等33家机构。其中，银行业机构包括工行、中行、兴业银行等。名单中金融科技公司也居多，涉及度小满金融、京东金融等。

央行科技司司长李伟此前表示，针对当前一些金融机构客户端软件存在的安全防护能力参差不齐、超范围收集个人信息、仿冒钓鱼现象突出等问题，各金融机构要建立客户端软件安全管理全程覆盖机制，相关部门要建立健全客户端软件监督处置机制。

据了解，为保障个人金融信息安全、提升金融APP安全防护能力，央行去年9月发布了《移动金融客户端应用软件安全管理规范》，要求金融机构按照规范对APP进行整改，并向中国互联网金融协会进行备案。去年12月，中国互联网金融协会启动了客户端软件实名备案工作，并表示将在全国范围内分批次组织开展客户端软件备案推广并逐步落实风险信息共享、投诉处置机制以及行业公约、黑白名单、自律检查、违规约束等自律管理工作。

业内人士表示，此次纳入拟备案名单的，均符合上述管理规范要求，将对消费者的使用选择提供参考。截至目前，已有上千家机构提交了申请，备案机构还将持续扩围。此前召开的央行金融科技委员会会议提出，今年将推动金融APP备案全覆盖。

(责编：李栋、值班)