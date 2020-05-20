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海外发债骤冷 4月房企境内融资规模攀升

2020年05月20日08:24  来源：经济参考报
 

　　受海外资本市场大幅波动影响，4月房企发行美元债热情骤减，境内融资活动更趋积极。亿翰智库近日公布的数据显示，4月受监测的50家典型上市房企信用债融资规模1081.92亿元，环比增长6.4%，同比增加74.9%。

　　5月19日，中国葛洲坝集团股份有限公司宣布完成2020年度第二期超短期融资券发行，规模为15亿元，票面利率为1.40%。葛洲坝曾经于4月11日完成发行2020年第一期超短期融资券，规模15亿元，利率1.78%。

　　今年一季度以来，疫情暴发更加考验房企的资金运营和承受能力。与此同时，国内债券市场环境呈现边际宽松。从3月开始，公开发行的公司债与企业债均实施注册制。业内人士分析认为，注册制施行后，国内企业债、公司债的发行流程将进一步提速。

　　从融资成本来看，贝壳研究院的统计数据显示，4月房企国内债券票面利率3%以下低利率占比提升5个百分点；3%至5%利率水平占比下降12个百分点，但仍为票面利率的主力区间。4月房企境内债券融资发行期限一年内短债占比上升2%；整体来看，发行期限三年以下占比达60%。克而瑞地产研究中心的统计数据显示，去年房企平均融资成本在7%左右。

　　贝壳研究院策略研究部相关人士分析认为，短期债务占比上升不利于房企债务结构优化，随着房企销售能力的恢复，市场信心回升，控制短期债务比重将是房企未来融资的方向。“当前形势下，预计未来国内融资分化将加剧，中小房企融资难度有所增加。”该人士认为，在疫情持续影响下，房企开工销售受到影响，部分现金流紧张的中小房企接连出现债务违约以及破产，房企需要将销售回款放在首位，以应对市场变化。

(责编：李栋、值班)
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